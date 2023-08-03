疑是川普起訴書中「4號共謀」 克拉克為共和黨新星

司法部官員克拉克在共和黨內儼然成為迅速崛起的法律新星。(歐新社)

華盛頓郵報3日報導，司法部 官員克拉克(Jeffrey Clark)由於曾經幫忙前總統川普 推翻2020年大選結果，如今在共和黨 內儼然成為迅速崛起的法律新星，川普若在2024年大選勝出，克拉克極有機會出任司法部長。

2020年大選過後，當時身為司法部高曾官員的克拉克，企圖動用聯邦司法權限，讓敗選的川普得以推翻選舉結果。

克拉克如何協助川普的細節，在1日公布的川普起訴書裡曝光。華盛頓郵報指出，克拉克的名字並未出現在起訴書中，檢方僅以「四號共謀」(Co-Conspirator 4)稱呼，但描述內容與已經曝光的媒體報導吻合。

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聯邦檢察官調查發現，克拉克打算跳過當時代理司法部長，運用司法部權限散布內容不實的選舉陰謀論，推派支持川普的「冒牌選舉人」(fake electors)取代合法的選舉人。

克拉克是司法部律師出身，2020年9月出任司法部民事司(Civil Division)代理司長。起訴書寫道，2020年12月到2021年1月初之間，克拉克多次向川普越級上報；克拉克要求司法部主管發函給搖擺州，在信中指稱司法部質疑該州選舉有問題，應該另推挺川選舉人到國會。

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報導指出，克拉克企圖動用司法部權限推翻選民合法投票的結果，卻因此贏得共和黨內挺川陣營喜愛，去年獲聘加入推動川普再戰2024的智庫機構；原為低調政府官僚的克拉克，現在搖身一變以權威人士姿態現身保守派電視及播客節目。

今年7月，克拉克參加前福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)傳記在華府「大都會俱樂部」(Metropolitan Club)的新書發表會。克拉克日前還在社群網站貼出在川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)拍攝的照片。

華盛頓郵報指出，川普在共和黨初選稱霸，倘若川普贏得大選，56歲的克拉克可望出任司法部長。

前任川普白宮顧問巴農(Stephen Bannon)說，如果川普勝選，克拉克出現在司法部長或白宮法律顧問(White House Counsel)最後考量名單上的機率是「百分之百」。巴農曾在「戰情室」(War Room)播客節目當中訪問克拉克。

克拉克雖然沒有遭到特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴，但史密斯已經表示，調查行動仍在進行中。另一方面，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官對於川普陣營推翻2020年大選結果的調查，克拉克也是遭到鎖定的目標之一。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點