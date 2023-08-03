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川普再遭起訴仍重申舞弊說 潘斯：聽信一群愚蠢律師

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
前副總統潘斯。（路透）
前副總統潘斯。（路透）

前總統川普今天將他最新面臨的刑事起訴，轉化為替2024年選戰拉抬聲勢的動力，但他的前副手潘斯不假辭色地批評他，指責川普聽信於一群「愚蠢律師」的建議。

兩度被彈劾的川普雖官司纏身，仍不改藐視一切的作風。川普所面臨的司法問題，包括昨天45頁起訴書揭發的行徑，指川普在仍擔任總統期間，密謀推翻2020年選舉結果，將美國民主的基礎置於危險之中。

時任副總統潘斯（Mike Pence）是這份起訴書中的關鍵人物，他向檢察官提供「同步筆記」，記錄了川普方面為扭轉2020年大選結果所採取的行徑。

潘斯很可能成為任何最終審判的「主要證人」，他今天對川普提出嚴厲批評，指2021年1月6日川普施壓他違反選民意願，不要在美國國會對拜登當選總統作認證。

由於潘斯拒絕這麼做，當天衝進國會大樓的川粉疾呼要將潘斯絞死。

法新社報導，這次也爭取共和黨提名競選2024年總統的潘斯，在印第安納波利斯對記者表示：「任何把自己凌駕於憲法之上的人，都不該再度成為美國總統。」

潘斯說：「我無權推翻選舉，而且…總統那天堅持的觀點，坦白說，還有過去兩年半裡一遍又一遍提起的說法，是完全不對的。」

潘斯說：「可悲的是，川普被一群愚蠢律師包圍，他們一直對川普說他愛聽的話。」2021年1月6日潘斯拒絕遵從川普的要求行事，這成為這份起訴書的關鍵點之一。

根據哥倫比亞廣播公司電視台（CBS TV）畫面，川普今早在他的新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）俱樂部打高爾夫。他也在網路上抒發對再遭起訴的不滿，老調重彈稱選舉有舞弊行為。這是他今年第3度遭到刑事起訴。

77歲的川普在他的真實社群（Truth Social）平台發文說，這次遭起訴讓他的支持者更有理由共同禦敵，明年選他當美國總統。

川普以大寫發了5句聲明，稱「我以前從未在任何事上得到這麼多的支持。」

「一位（非常成功的）前總統及目前在共和黨和2024年大選中聲勢領先的候選人前所未見地遭起訴，讓全世界意識到美國過去3年出現的貪腐、醜聞與失敗。」

他又說：「美國是正在衰落的國家，但我們將讓美國再次偉大，比以往更加偉大。」

川普 共和黨 新澤西州

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