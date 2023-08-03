蒙古總理訪華府 警告美中新冷戰恐傷及全球經濟

蒙古總理奧雲額爾登今天訪問華府。（路透）

蒙古總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）今天訪問華府時表示，蒙古將在開採稀土 方面深化與華府的合作，但也警告說，美國與中國之間的「新冷戰」可能傷害全球經濟。

蒙古蘊含豐富的稀土和銅礦礦藏，這對包括國防設備在內的高科技應用，以及美國總統拜登 積極推動汽車市場電氣化來協助因應氣候變遷至關重要。

奧雲額爾登今天會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），同意一項簽署「開放天空」（Open Skies）的民航協議，並為雙方在進一步經濟合作方面做出種種承諾。

奧雲額爾登透過翻譯告訴路透：「我們就合作開採稀土及銅礦等重要礦物的可能性進行討論。」

奧雲額爾登稱美國是蒙古的「重要戰略第3鄰國」。他說，蒙古與美國在稀土和重要礦物方面的合作已在進行中，並將依據蒙古礦業暨重工業部與美國國務院今年6月簽署的諒解備忘錄來深化合作。

蒙古希望與鄰國中國及美國保持良好關係，但奧雲額爾登警告，要是超級強權競爭白熱化，像蒙古這種夾在中國和俄羅斯之間的內陸國家將深受其害。

他提到日新月異的科技變革和氣候變遷等全球問題時說：「我擔心這場新冷戰將與第一次冷戰截然不同，也會更加艱難。」他說：「我們承受不起一場新冷戰的情勢。」

他敦促主要大國「負起更多責任」來避免「全球許多國家受到嚴重負面影響，特別是國際經濟」。

奧雲額爾登指出，蒙古與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）正在洽談電動車產業和太空 領域可能的投資及合作案，但此次訪美不會見到這位億萬富翁。

奧雲額爾登此行將參訪美國國家航空暨太空總署（NASA），預計也將會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

他稱美國是「引導蒙古民主旅程的北極星」，還說雙方討論將包括「我們如何能夠進一步強化我們的民主價值」。

拜登政府將重心放在與整個亞洲地區國家發展關係上，以對抗中國與日俱增的影響力，以及北京與莫斯科之間所謂「無上限」的夥伴關係。