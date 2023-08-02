FBI大掃蕩 救出逾200名性販運受害者

聯邦調查局(FBI )1日宣布，7月執行一年一度、為期兩周的「全國掃蕩行動」(Operation Cross Country)，救出超過200名性販運受害者，包括59名失蹤幼童，識別或逮捕68名疑似涉及人口販運的不法分子，緝拿126名涉嫌幼童性剝削與販運的對象。

聯調局在記者會上表示，7月的行動發現59名遭到性販運和性剝削的未成年受害者，並找到通報失蹤的59名幼童。

聯調局每年都會執行涉及全國幾乎所有FBI勤務單位的兩周「全國掃蕩行動」，今年邁入第13個年頭，聚焦查找人口販運受害者。

聯調局在行動中糾舉或逮捕126名涉及幼童性剝削和人口販運的嫌犯，並識別或逮捕68名涉嫌人口販運的不法分子。

聯調局局長雷伊(Christopher Wray)在記者會上表示，「人口販運嚴重違反人權，侵害社會中最脆弱的群體，聯調局應對此一威脅的行動永不動搖，我們將繼續釋出我們不會容忍相關暴力行徑的訊息。」

「全國掃蕩行動」旨在尋找遭性剝削的未成年人，這場聯合行動擴及全國聯邦、州與地方執法單位，而「全國失蹤及被剝削幼童中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)也是該行動中重要的一環。

私人的非營利NCMEC是資訊交換中心，1984年成立以來已協尋超過40萬名失蹤幼童。

NCMEC總裁與執行長蜜雪兒 ‧德洛恩(Michelle DeLaune)說：「每一個數字背後，都是有夢想、有抱負、有權利過上沒有幼童性販運與剝削生活的人，我們肯定FBI及其夥伴執法部門堅定的保護幼童的作為。」

執法部門通常會揪出人口販運分子、人口販運集團網路並救出受害者，並提供脫困的受害者相關資源。

司法部 長加德蘭(Merrick Garland)表示，「性販運人口販運分子剝削且危及社會上最脆弱的群體，使其遭受難以想像的傷害。我們將持續與執法部門的夥伴們合作，打擊人口販運。」

2022年8月的兩周行動共救出141名成年的人口販運受害者、84名未成年與幼童性販運受害者，以及37名失蹤幼童。