我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

川普被起訴後發募款電郵 稱將面臨561年監禁

記者顏伶如／即時報導
川普自稱面臨561年刑期，但他顯然樂於把控罪當成競選加速器，踩足油門今天(3日)到法院報到。（美聯社）
川普自稱面臨561年刑期，但他顯然樂於把控罪當成競選加速器，踩足油門今天(3日)到法院報到。（美聯社）

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭四項聯邦重罪起訴後，2日對支持者發送募款電郵指稱，可能面臨坐牢561年的下場。川普預訂今天(3日)下午4時在華府特區聯邦區域法院治安法官烏帕迪亞亞(Moxila Upadhyaya)面前過堂，川普律師勞洛(John Lauro)指出，希望法院同意讓這起案件延到2024年大選之後才開始審理。

川普2日在募款電郵中寫道：「邪惡老喬的貪腐司法部再次以非法手段起訴我，媒體報導說，我可能因為這些左派分子的獵巫行動，面臨累計561年的坐牢刑期。」川普遭到起訴罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。

不過，法律專家說，被告遭到起訴後，即使所有罪名全數定罪，也很少所有都從重量刑；而且不同犯行可以連續執行，減少受刑人坐牢時間。

另外，川普涉嫌卸任後從白宮擅自帶走機密檔案的密件案，也已被特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出40項聯邦起訴，包括觸犯間諜法(Espionage Act)等。

川普在2016年大選之前透過律師柯恩(Michael Cohen)付錢給緋聞女友丹尼爾斯(Stormy Daniels)以免婚外情曝光的「封口費」案，曼哈頓區域檢察官則對川普提出34項罪名起訴。

川普律師勞洛2日接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時說，史密斯希望川普案件「速審速決」的態度令人匪夷所思。勞洛指稱，檢方是想避開與拜登總統有關的問題。

勞洛表示，川普應該獲得機會，取得檢方的所有證據，以便了解事實重點有哪些。勞洛說，特別檢察官有三年半的時間可以調查，如今卻想在90天裡開庭，「為什麼我們不能公平一點？」(相關報導見A3)

川普 檢察官 華府特區

上一則

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

下一則

川普3度遭起訴 拜登說了一句「很有說服力」

延伸閱讀

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目

川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目
川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

熱門新聞

美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
圖為拜登總統（左起）與第一夫人吉兒、次子杭特拜登在白宮南草坪欣賞煙火。（路透）

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

2023-07-27 17:09
拜登總統28日首度公開談論兒子杭特的私生女。（美聯社）

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

2023-07-28 21:34

試圖過遺世獨立的生活…科州1家3人悲慘下場曝光

2023-07-27 04:26
飼主和威利團隊合作，聯手抓住蒼蠅。(圖擷自tiktok@liannedeguire)

抓不到蒼蠅 他動歪腦筋到貓身上 結果「3拳定勝負」

2023-07-27 15:34

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成