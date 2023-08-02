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「有灼熱感」婦女治不孕症 遭誤注射酸液 器官腿部灼傷

編譯莊瑞萌／即時報導
費城主流生育中心一名醫師，遭接受不孕症治療的女性患者指控，在進行手術時出錯。圖為主流生育中心人員說明該中心作業流程。(取材自臉書)
費城主流生育中心一名醫師，遭接受不孕症治療的女性患者指控，在進行手術時出錯。圖為主流生育中心人員說明該中心作業流程。(取材自臉書)

費城一位接受不孕症治療的女性患者，去年底遭生育中心醫師誤注射酸液，造成身體器官與腿部灼傷，事後已向法院遞狀控告醫師。

2022年12月19日，33歲的克莉絲丁(Christine)在主流生育中心(Main Line Fertility)接受醫師艾莉森‧布倫(Allison Bloom)正規檢查，當在進行鹽水注入超音波影像步驟，檢查輸卵管是否阻塞時，原本應注射生理食鹽水，結果遭誤注射「三氯乙酸」(Trichloroacetic acid)。

克莉絲丁當時跟醫生反應說：「有一股灼熱感，這是正常嗎？」結果布倫回答：「不是，這只是生理食鹽水而已。」不久，克莉絲丁的內大腿和腿部開始出現紅色腫塊，事後相關人員檢查瓶身，才發現原來是注射了濃度85%「三氯乙酸」。

接著她被送往醫院治療，腹部和下半身被診斷為一度和二度內外部化學燒傷。七個月後，生殖器官仍可有疤痕組織，而且目前仍會感到疼痛，腿後面也留下一道永久的白色疤痕。

克莉絲丁表示，醫院從未解釋手術出錯的原因也未道歉。於是在今年3月提起訴訟並求償，理由是錯誤是由於疏忽、魯莽和未遵循最佳作法所導致。布倫雖承認有錯，在患者陰道和腿部看到「與被酸灼燒相符的白色斑塊」。但醫院發言人表示，布倫無需為診間出現酸液負責，而且她並未注射針筒。

食鹽水與酸都是透明液體，倒出後從肉眼無法分辨，食鹽水雖對人體無害，但紐約生殖中心(Center for Human Reproduction)醫生巴拉德(David Barad)表示，三氯乙酸可用來治療生殖器疣但需謹慎使用，「一旦碰到組織便無法修復」，所以兩者絕不會存放在一起。

過去三氯乙酸曾被用在除草劑或去除刺青，但需稀釋至30%，聯邦環保署則依據動物實驗將其歸類「可能的致癌物質」。賓州病人安全通報系統顯示，去年記錄了9741起「嚴重事件」，較前一年增加7.7％，在9741起嚴重事件中，有32起涉及電擊、熱傷或化學灼傷。

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