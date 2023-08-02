化喪父之痛為力量 喬布斯長子成立專攻癌症治療的創投

圖為鴻海暢辦人郭台銘(左)4月在進行美國科技經濟開拓之旅，在2日重回玉山科技協會，該場活動邀請喬布斯(Steve Jobs)之子Reed Jobs(右)親身現場，雙方互動熱烈。(圖：郭台銘辦公室提供)

蘋果公司共同創辦人喬布斯的長子里德．喬布斯（Reed Jobs）成立創投公司「優勝美地 」（Yosemite），以研究新的癌症 治療方式。

現年31歲的里德向紐約時報表示，父親2011年因胰臟癌併發症逝世，成為他創立這家公司的動力，「當我爸因癌症病逝時，我在史丹福大學 念醫學院預科，因為我真的很想當醫生，投入病人的治療。坦白來說，當他過世時我真的很不好過」。

公司取名為「優勝美地」，是因為喬布斯與羅琳當年在優勝美地國家公園互許終生。

儘管最後里德取得的是史丹福大學的歷史學士學位和博士學位，並未念醫學或商科，但他在創業之路上，或許有從父親身上學得幾招。

目前「優勝美地」已向紀念史隆凱特林癌症中心、洛克斐勒大學、麻省理工學院等單位，以及創投大咖杜爾募集了2億美元。里德預計初始資金要達到4億美元，為去年新設創投業者平均資金規模的十倍。

里德曾在母親羅琳所創的Emerson Collective公司擔任執行董事，負責投資醫療照護領域，成為他創立新事業的養分。他也從Emerson帶走至少三名高階主管，作為他的得力助手。