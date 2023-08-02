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「沒人想聽你影片的聲音」 機長吐槽乘客搭機禮儀爆紅

編譯周辰陽／即時報導

美國航空（American Airlines）一位機長日前趁著登機時打開機上廣播系統「吐槽」與訓誡乘客的搭機禮儀，剛好搭上該班機的喜劇演員馬爾特佐斯（Anna Leah Maltezos）用手機錄下來後上傳到Instagram，隨之在網路上爆紅跟引發熱議。

商業內幕與TheStreet報導，從馬爾特佐斯發布的短片可聽見這架波音737的機長用廣播系統提醒正在就坐的乘客，要禮貌地對待空服員，「請記住，空服員在這裡主要是為了你們的安全，在那之後是要讓你們的飛行更加愉快，他們會照顧你們，但你們將聆聽他們必須說的話，因為他們代表了我在駕駛艙或機艙的意志，而我的意志最重要」。

這位機長接著說，「對彼此友善點，對彼此尊重點，我不該必須這麼說。你們應該用你們希望別人對待你們的方式對待別人，但我必須在每一個航班都這樣說，因為人們不這麼做，他們自私又沒禮貌，我們不允許這樣，好嗎？」

然後，機長請乘客把隨身行李收好跟垃圾丟進垃圾袋等，然後提醒「每個人都為了一個空間付錢，別靠著其他人、別在其他人身上睡著、別在他們身上流口水，除非你們已經談過了，而他有著一件防風雨夾克」。

機長接下來把目標對準了不戴耳機又用喇叭模式使用手機的乘客，稱「用喇叭模式聽影像跟講電話的社會實驗結束了」。他喊話，「沒有人想要聽你的影像，我曉得你認為這超級甜蜜，也許就是，但那是你的事，對吧？所以別把事情講出來」。

這位機長的講話在馬爾特佐斯的IG現實動態評論區收到了基本上正面的評價，瀏覽次數在6天內已經超過了440萬次，超過35萬名網友點讚。有網友寫道，「如果你覺得被這段講話冒犯了，恭喜啦，你就是那個問題」。美國航空跟馬爾特佐斯沒有立刻回應正常工作時間外發出的置評請求。

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