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美日韓本月大衛營峰會 傳將推歷史性三邊安全合作

國際中心／即時報導
拜登總統（左起）、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅5月在日本廣島七大工業國峰會場邊會面。(美聯社)
拜登總統（左起）、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅5月在日本廣島七大工業國峰會場邊會面。(美聯社)

英國金融時報報導，美日韓本月將在大衛營舉行三邊峰會，美國正在推動峰會能發表歷史性聯合聲明，希望日本和南韓同意，在遭受攻擊時各國有諮詢對方的義務，促成三邊安全合作應對北韓和中國。

美日與美韓都有雙邊聯盟，但日韓兩國因歷史恩怨關係起起伏伏。根據四位知情人士的說法，白宮希望將兩個太平洋盟友拉近，以增強對北韓和中國的威懾力量。

拜登總統、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅本月十八日將在大衛營舉行峰會，三國官員正在磋商峰會發表的聯合聲明，除了要求就安全問題磋商的措辭，白宮還敦促日韓表明兩國存在共同弱點，意指北韓和中國，以增強威懾並促進防務合作。

三國還在討論建立一個三邊領導層熱線，並預計在峰會上宣布其他措施，包括加強三邊演習、網路安全、飛彈防禦和經濟安全。

中情局前官員、現於智庫戰略與國際研究中心任職的江史東表示，加深日韓之間安全聯繫的峰會公報，將是具有里程碑意義的成就。

江史東表示：「東京和首爾發表聲明確認兩國安全相互關聯，這將是歷史性的，兩國未來領導人也很難翻盤。這會發出一種共同利益和目標的訊息，會被平壤聽到，北京會聽得更清楚。」 

白宮、南韓政府和日本政府都沒有置評，但官員們指出，美日安保條約並不允許三邊協防。

一名日本官員說：「我們會探索新方法，在面對北韓與中國核武和飛彈威脅時強化安全合作，但這會一步一步來。」

美方由白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯推動這項行動，他也是四方安全對話、美英澳三國聯盟AUKUS的推手。

白宮 北韓 日本

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