推特更名「Ｘ」用戶不滿 專家曝原因：覺得被背叛

推特（Twitter）近期更名為「X」，原有標誌也相應更新。(Getty Images)

許多推特 用戶7月下旬登入後，發現藍鳥小鳥標誌被黑色的「X」取代，原因是老闆馬斯克 正將品牌重塑為「Ｘ」，各界反應不一。行銷專家指出，對於推特這類深植用戶生活的品牌，貿然變動不免令用戶備感「背叛」。

據英國廣播公司（BBC），紐約品牌規劃公司Red Antler的市場進入策略總監索斯（Maggie Sause）表示，品牌重塑常旨在改善知名度與商譽，及展現企業重心和投資 的轉向，但幾乎不可能讓所有用戶無痛接受。

索斯指出，顧客往往對品牌萌生感情，特別是日常生活接觸的產品品牌，因此變動品牌幾乎形同「背叛」：用戶會感覺業者變更品牌前，應徵詢自己的意見，使公司單方面的改變常引起用戶不快。

金融科技公司「Public.com」品牌行銷副總裁迪歐內達（Zach Dioneda）同樣認為，用戶可能對品牌重塑產生情緒反應，部分忠實用戶恐會覺得這是對他們的汙辱冒犯，「人們不喜歡改變。」

BBC引述專家說明，要讓「品牌重塑」更獲接受，可嘗試將產品直接用戶的需求放在首位，如考量核心用戶和消費者的習慣、欲求和價值，並借助於數據和研究結果。

Red Antler的執行創意總監錢西奧（Michael Ciancio）說，品牌重塑需力求反映消費者興趣和價值，思考他們希望和什麼事物產生連繫。他指出，部分用戶認為更名為「Ｘ」是馬斯克自負的展現，使這次改變引發波瀾。