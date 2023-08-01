我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

「被起訴還更受歡迎的只有我」 川普粉絲超死忠

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普面臨一起又一起刑事調查，已波及他的政治抱負和自由，但對他而言足堪告慰的是，他的民意支持率始終站在高點，在共和黨2024年總統候選人提名戰中遙遙領先。川普近期在愛荷華州笑說：「被起訴還更受歡迎的，也只有我了。」

川普目前因兩起刑事案件被起訴，另外還有兩項涉及重罪的調查可能即將有結果，但這完全動搖不了死忠「川粉」對他的支持。

紐約時報與西恩那學院（Siena College）昨天公布一項針對可能在共和黨黨內初選投票的選民所做的調查結果，顯示川普狂贏佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）37個百分點。

這個結果一點都不奇怪。根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）的民調平均值，自川普4個月前因涉嫌偽造商務紀錄在曼哈頓被起訴以來，他的領先幅度就從16個百分點暴增到36個百分點。

今年5月，一起民事審判的陪審團認為他曾在1990年代於紐約性侵專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）；另外，他還因涉嫌不當處理國家安全機密及妨礙調查，被依40項左右的聯邦重罪罪名起訴。

正爭取黨內提名參加總統大選的共和黨籍新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）7月30日告訴有線電視新聞網（CNN）：「等我們8月23日走上辯論台時，領先的那個人將在4個不同的司法管轄區交保在外活動：佛州、華府、喬治亞州和紐約州。」

德桑提斯受到的新聞關注不多，或許是他的民意支持率與川普差距愈來愈大的原因之一；而川普的好感度與他第一次被起訴那天完全一樣在39.4%，並沒有降低。

總統初選將在明年1月於愛荷華州起跑，在此之前，情勢仍可能出現變化，但在美國現代總統初選過程中，從未發生過選情大幅翻轉的情況。

分析師告訴法新社，川普的民粹語言對藍領美國人來說一直很有吸引力。

保守的「里程碑法律基金會」（Landmark Legal Foundation）顧問歐尼爾（Michael J. O'Neill）說：「多邊貿易協議、開放邊境、打不完的戰爭和全球化，導致許多辛苦工作的美國人失業，對未來不抱什麼希望…川普讓這群人得以發聲，支持者認為他帶來顛覆，不受制於積習難改的菁英階層，讓每一個美國人都能試著擁有更好的生活。」

羅格斯大學（Rutgers University）新聞學暨歷史學教授葛林柏格（David Greenberg）說，77歲的川普和他的死忠支持者一向有辦法在面對「共同敵人」時團結起來，甚至包括司法體系，「所以對他們來說，當川普被起訴時，更證明了他們的首領、他們的鬥士，正被他們打從心底不信任的力量迫害。」

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

「喪屍毒品」賽拉嗪滲透美48州 過量致死大增

下一則

殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋

延伸閱讀

共和黨初選3個原因 讓川普高民調難以擊倒

共和黨初選3個原因 讓川普高民調難以擊倒
紐時民調：川普54% 遙遙領先德桑提斯17%

紐時民調：川普54% 遙遙領先德桑提斯17%
紐時分析：為何共和黨基本盤對川普的支持毫無動搖？

紐時分析：為何共和黨基本盤對川普的支持毫無動搖？
紐時民調：川普官司纏身 仍在共和黨初選稱霸群雄

紐時民調：川普官司纏身 仍在共和黨初選稱霸群雄

熱門新聞

美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
圖為拜登總統（左起）與第一夫人吉兒、次子杭特拜登在白宮南草坪欣賞煙火。（路透）

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

2023-07-27 17:09
拜登總統28日首度公開談論兒子杭特的私生女。（美聯社）

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

2023-07-28 21:34

試圖過遺世獨立的生活…科州1家3人悲慘下場曝光

2023-07-27 04:26

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了