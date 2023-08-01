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蓋洛普民調：美國人僅6成對美軍有信心 掉至20年最低

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
美國公眾對美軍的信心持續續下降，根據最新蓋洛普民調，僅60%的受訪者表示對美軍「有信心」，達20多年新低。圖為美軍7月30日釋出的照片，夏威夷斯科菲爾德（Schofield）軍營第25步兵師師長約瑟夫雷恩（Joseph Ryan）少將在一個秘密地點向他的部隊講話。（Getty Images）
美國公眾對美軍的信心持續續下降，根據最新蓋洛普民調，僅60%的受訪者表示對美軍「有信心」，達20多年新低。圖為美軍7月30日釋出的照片，夏威夷斯科菲爾德（Schofield）軍營第25步兵師師長約瑟夫雷恩（Joseph Ryan）少將在一個秘密地點向他的部隊講話。（Getty Images）

根據最新的蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國公眾對美軍的信心持續續下降，僅60%的受訪者表示對美軍「有信心」，達20多年新低。

政治新聞網Politico報導，這份於6月1日到22日所做的蓋洛普民調顯示，對美軍「極具信心」、「頗具信心」的受訪者合計只有60%，比去年調查時的64%又有降低。

911恐攻後，美國民眾對美軍的信心驟增且20多年來都維持在70%的高點，直到2021年才跌破7成到69%，自此信心程度逐漸降低，應與美軍2021年夏天倉促從阿富汗撤軍有關。

過去48年共和黨選民對美軍的信心一直處在高檔，但最近這3年他們對美軍的信心，卻從2020年的91%驟降至今年剩68%。

獨立選民對美軍信任度最低，從2020年的68%掉到今年的55%；民主黨選民在總統拜登就任後，對美軍信心從2020年的61%攀升至2022年的68%，今年又掉回62%。

民調凸顯美國公眾對美軍的信心已降至1997年以來的新低，也是過去5年最大的跌幅。除對軍隊外，美國公眾對其他多個機構也都有信心危機的警訊。

軍隊還是這份蓋洛普民調十多個機構裡公眾信心次高的單位（最高者是對中小企業的65%）。最低的5個機構分別為報紙、司法、電視新聞、大企業及國會，信任度分別只剩18%、17%、14%、14%、8%。

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