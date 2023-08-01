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德桑提斯：若當選總統 將「阻止中國侵台」

編譯徐榆涵／即時報導
共和黨總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑提斯。（歐新社）
共和黨總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑提斯。（歐新社）

共和黨總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）7月31日表示，如果贏得2024年美國總統大選，他的目標將是阻止中國入侵台灣，並指若中國政府認為犯台的代價高於任何潛在利益，就會避免武力犯台。

路透報導，德桑提斯接受福斯新聞（Fox News）訪問時被問到，如果中國入侵台灣時，他將如何應對。他表示，「所以，我的政策將是阻止這種情況發生。」

德桑提斯說，「中國重視硬實力。如果他們認為其成本將超過任何潛在的收益，他們就不會這麼做。」他說，這類威懾既涉及該區域的「硬實力」（顯然是指美國的軍事力量），也涉及美國可動用的經濟手段。

多年來美中關係因一系列國家安全和貿易問題等持續緊張，拜登總統試圖透過美國高階官員近期訪中，朝修復美中關係邁出一步。

對此，德桑提斯批評拜登處理台海議題的方式，稱「我確實認為，在拜登的領導下，我們正走在一條未來5年或10年他們（海峽兩岸）可能能夠接受的道路上。」但他也說，「如果我們改變路線，我認為我們可以防止這種情況發生。」

與其他共和黨候選人一樣，德桑提斯對中國持強硬態度，並將其稱為美國第一大地緣政治威脅。也已宣布參選的美國前總統川普目前在民調中名列第一，德桑提斯位居第二。

華爾街日報同日刊載的另一篇採訪中，德桑提斯表示，他將考慮在全美範圍內禁止TikTok應用程式，「我傾向於不希望TikTok出現在美國」。

德桑提斯 拜登 共和黨

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