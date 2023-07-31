伊州華生橫掃哈佛、MIT、普林斯頓 自學物理奪奧賽金牌

華裔教練Kevin Zhou(右一)與代表隊成員。(教練Kevin Zhou提供)

新冠疫情 導致長時間遠距教學，在全美普遍造成學習落後，然而一些自學能力出色的學生，卻反因居家網課而有充裕時間鑽研有興趣科目，並因此大放異彩。伊利諾州華生樊珂霖(Collin Fan)，靠著疫情期自學物理，入選為國際物理奧林匹克賽(International Physics Olympiad，IPhO)美國代表隊五名成員之一，他在400位參賽者中總成績名列第五，也是美國隊取得最佳排名的學生。

第53屆國際物理奧林匹克競賽才剛剛在日本東京國家奧林匹克紀念青年中心落幕，29日甫從日本返回芝城 的樊珂霖，拿到一面金牌與最佳實驗特別獎。

剛從伊利諾州芝城北郊亞德賴.史蒂文森高中(Adlai E. Stevenson high school)畢業的樊珂霖，為該所伊州著名高中本屆畢業生中，唯一獲得哈佛入學許可的優異生。學習與課外活動、領導能力都十分傑出的樊珂霖，一共申請僅申請了哈佛、麻省理工學院(MIT)以及普林斯頓大學，且均獲得這三所頂尖大學的錄取。

已經決定進入哈佛就讀的樊珂霖接受本報記者訪問時，分享了自己學習的經驗心得，他說，「選擇自己喜歡的課業與活動投入，就自然會有堅持到底的熱情」，他表示，對物理產生濃厚興趣歸功於疫情期間的居家學習，他之前曾上過半年的物理課程，對物理有基本的認識與概念，過去兩三年間，學校因為疫情而改成遠距教學，「有限的課程時間與社交，反而讓我多出來很多時間花在自己有興趣的科目上」。

透過疫情期間從網路自學物理，樊珂霖報名參加了今年2月份的美國物理奧林匹克代表隊的徵選，主辦單位從第一輪的5000人中，評選出400位學生參加第二輪徵選，經歷三小時的考試，再選出20名入圍者到馬里蘭大學接受為期10天的培訓與考試，樊珂霖與陳碩彥(Shuoyan Chen，以下為譯音，加州 )、施志安（Zian Shi，譯音，加州)等三名華裔生，還有另兩名學生一起獲選為最終五名代表隊成員。

從小就對數學很感興趣的樊珂霖說，他很喜歡學習解題技巧並找出解決問題方法的過程，「有時候答案可能很簡單，但卻要花很多時間才能找到，我十分享受最終找出解答的成就感」。

「要對某些學習或活動有堅持的熱情，一定是要選擇自己喜歡，否則往往一遇挫折，很容易就會放棄」，樊珂霖很感謝爸媽一直對他的各種選擇予以尊重，「父母從來沒有強迫我學習，只要我選擇的他們都全力支持」。

樊珂霖說，當然他也會遇到學習瓶頸，但他從來不會因此感到沮喪或挫折，「覺得疲倦或解不出題的時候，就先暫時放下休息，避免自己掉入困獸之鬥的無謂掙扎」，他說，等一段時間後，很多原本卡住的問題就會出現新的解題方向。

至於申請名校有無秘訣分享嗎？樊珂霖表示，他喜歡學習，喜歡交朋友，在學校當過校報總編輯、參加過數學校隊，也是學校義務家教老師的領導人員之一，「這些都是我熱愛的事情」，他建議不要為了進名校而勉強去做一些並沒有興趣的事，讓自己享受選擇，才能在最後發光發熱。