田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

田納西州阿諾德空軍基地一名工程師擅自將無線電設備帶回自家，危及17個空軍設施。圖為美國空軍。（Getty Images）

英國衛報引述富比士雜誌(Forbes)28日報導，田納西州 阿諾德空軍基地(Arnold Air Force Base)一名工程師涉嫌將政府的無線電科技帶回家，危及美國空軍多達17處設施的通訊，國防部正在調查這件「危害空軍通訊的重大事件」。

根據阿諾德空軍基地一名承包商提供的線報，基地內一名48歲的工程師將政府各種無線電科技帶回家。根據富比士看到的搜索令，這名工程師帶回家的設備價值約9萬元，執法人員搜查他家時，發現他有「美國空軍教育 訓練司令部」使用的無線電通訊科技的「未經授權的管理人員權限」。

美國空軍教育訓練司令部是美國空軍9個主要司令部之一，因此有17個空軍設施受影響。

調查人員並在這名工程師家中看見一個開著的電腦螢幕，顯示他正在使用摩托羅拉無線電程式軟體，內含整個阿諾德空軍基地的通訊系統。此外，他的一個隨身碟裡儲存了美國空軍教育訓練司令部無線電網路的管理密碼及電子系統金鑰。

根據搜索令，目擊者和這名工程師的同事對調查人員表示，他疑似出售無線電和無線電設備，他的工作時間不定、目中無人、經常說謊、職場行為不檢並涉及性騷擾 ，還有財務問題。一名同事曾兩度向上級檢舉他未經授權持有空軍設備。

富比士的報導未揭露這名工程師的姓名，他也尚未被起訴。