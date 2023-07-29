開空調解酷熱 高溫加重人們對化石燃料倚賴 減碳夢更遠

美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日並可能再刷新紀錄。隨著氣溫升高，北半球居民對冷氣的依賴增加，也就讓燃燒天然氣發電的需求大增。(美聯社)

歷史性的熱浪 造就了「化石燃料」大贏家，隨著氣溫升高，北半球居民對冷氣的依賴增加，也就讓燃燒天然氣 發電的需求大增。

史坦普全球公司商品洞察(S&P Commodity Insights)指出，美國7月最後一周的每日天然氣消耗量屢創新高，近日並可能再刷新紀錄。

華盛頓郵報分析，這股趨勢顯示，酷熱已重挫美國和其他國家階段性淘汰化石燃料的努力，而化石燃料正是造成氣候變遷和更嚴酷熱浪的主因。

可再生能源基礎建設增加，但全球電網仍高度仰賴天然氣和煤炭發電，供應空調運轉；冷卻建築物並保護人們免於熱傷害威脅，反而造成更多溫室氣體逸散。

哥倫比亞大學(Columbia University)全球能源政策中心(Center on Global Energy Policy)創始主任博多夫(Jason Bordoff)表示，「人類所需的能源預測與降溫需求成正比增加，著實為悲劇性的諷刺。」

全球各地的問題勢將加重，國際能源署(IEA)上周表示，住在全球最熱地區的28億人，只有10%的居民有空調可用，預示潛在的「惡應循環」。

總部位於巴黎的IEA指出，隨著能源需求驟增和開發中國家的溫室氣體逸散，空調使用需求預料逐年增加。

IEA今年3月宣布，去年全球約20%的二氧化碳逸散量增加，來自極端氣候影響下的能源需求。

此外，IEA的二氧化碳報告指出，全球兩大二氧化碳逸散國(美國和中國)今年未減排的主因，即為夏季熱浪。

全球最大的二氧化碳排放源自燃煤，但據IEA表示，燃煤與化石燃料的使用都有所增加，2023上半年的全球煤炭需求同比去年增1.5%，煤炭需求將在今年底前消退，但需求是否會減少或是會創紀錄，主要仍看氣候而定。

德州 農工大學(Texas A&M University)科學家德斯勒(Andrew Dessler)分析德州的動態現況表示，可再生能源協助解決問題，而人口成長與經濟繁榮等因素對(溫室氣體)逸散量增加的影響，比天然氣還大。