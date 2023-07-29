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拜登政府拚淨零 擬對車廠上修油耗標準

編譯洪啟原／綜合外電
拜登政府正施壓汽車製造商須在2032年前大幅提升汽車的燃油效率。歐新社
拜登政府正施壓汽車製造商須在2032年前大幅提升汽車的燃油效率。歐新社

拜登政府正施壓汽車製造商須在2032年前大幅提升汽車的燃油效率，以減少使用汽油及幫助美國加速轉向更乾淨或淨零碳排放的車輛。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）28日公布的提案，到2032年前，汽車須達到平均每加侖約58英里（93.3公里）的油耗標準，並要求從2027年起，客車的燃油效率須逐年提升2%，輕卡車則是逐年提升4%，以及在2030年代提升商用皮卡車和工作用廂型車的燃油效率。

NHTSA表示，直到2050年時，這項提案的做法有望使車主在汽車的使用年限內省下逾500億美元燃料費，並減少880億加侖的汽油使用量。這個新標準將奠基於去年的一項提案，即2026年前汽車須達到平均每加侖49英里的油耗標準。

NHTSA代理行政長官卡爾森接受彭博記者專訪時說：「這些標準可以創造三贏局面，或者也許我應該說是五贏的局面，包括車輛將更省油、強化我們的能源獨立性，還能為美國消費者省錢，並增加消費選擇，同時幫助我們因應氣候變遷。」

NHTSA也說，這項提案是眾多選項中最好的替代方案；該提案在美國聯邦公報網站公告後，社會大眾將有60天時間可對此提出意見。

在前總統川普推翻歐巴馬時期頒布的燃油效率和排放規定，轉向更嚴格的規定後，汽車製造商近年來持續面臨不確定性。最新提案旨在強化拜登政府為降低美國對其他國家能源依賴所做的努力，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭，引發汽油價格波動後。

拜登 氣候變遷 油價

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