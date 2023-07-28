研究：臉書演算法不會改變用戶信念

一份今天公布的研究結果顯示，臉書演算法不會改變用戶的信念。(路透)

究竟臉書 （Facebook）演算法是否會改變選民的態度，常成為選戰中的爭議性話題。一份今天公布的研究結果顯示，臉書演算法不會改變用戶的信念。

法新社報導，針對社群媒體 的「回音室」（echo chamber）效應，會不會讓政治上的兩極化更為加深，或只是反應現有的社會分歧？一份具里程碑意義的研究，今天公布第一份結果。

一個針對臉書在2020年美國總統大選 期間的演算法及用戶態度所進行的調查，發現與先前的假設正好相反的情況，該平台經常受到批評的內容演算法，並沒有塑造用戶的信念。

這個研究是臉書和Instagram的母公司Meta，與一群來自美國大學的學者攜手合作進行，這些學者可以接觸該公司內部的數據資料，並與數萬名用戶簽約以進行實驗。

這個學術團隊撰寫4份研究報告，探討社群媒體巨擘臉書在美國的民主中扮演的角色，這些研究報告發表在科學期刊「科學」（Science）和「自然」（Nature）上。

研究主持人德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）的史特勞德（Talia Stroud）和紐約大學（New York University）的塔克（Joshua Tucker）表示，整體來說，演算法對人們的平台使用體驗影響極大。

換句話說，演算法大大影響使用者會看到什麼、他們會看多久。

他們說：「但我們也知道，即使改變演算法幾個月，也不太可能改變人們的政治態度。」這是根據用戶參加為期3個月的實驗後，針對調查所做的回答而衡量得出。

研究作者坦承，這樣的結論可能是因為這些變化出現的時間不夠長，不足以產生影響，畢竟美國這幾十年本來就不斷在變得更兩極化。

發表在「自然」上一篇研究報告的作者寫道：「當今普遍將當代美國民主問題歸咎於社群媒體的回音室效應，這些發現挑戰了這樣的說法。」