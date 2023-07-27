獄囚照當沙龍照？女慣犯甜笑超圈粉 獲封「混沌之后」

蕊安娜在短短5年內連續被逮捕11次，因亮麗的外型吸引網友們的注意。（取材自Instagram）

把獄囚照當沙龍照在拍？一名女囚犯在短短5年內連續被逮捕11次，且每次在監獄 裡拍照，她都會露出甜美燦笑直面鏡頭，展現最自在的模樣。特殊的拍照方式也引來關心，日前她的獄囚照被分享到社群網站 上，許多人都被她甜美的長相圈粉，更將她封為「混沌之后」。

根據「每日郵報」報導，今年23歲的蕊安娜（Rayanna Belle Brock）過去曾是肯塔基州的學生，她自2018年開始走上「犯罪之路」，當年18歲的她因在商店內偷了價值500美元的商品，還危害到警察的安全而被逮捕。有了一次就有無數次，蕊安娜在接下來的5年接連被逮捕11次，理由包含吸毒、竊取槍枝、跟蹤、藐視法庭…等理由。

蕊安娜每次拍攝獄囚照時，都會在鏡頭前擺出最自在的狀態，且多數時候她都會保持微笑，享受被鎂光燈聚焦的夢幻時刻。特殊的經歷也引起他人關注，日前一個社群媒體 分享了她的獄囚照，蕊安娜頂著一頭金髮在鏡頭前微微一笑，一張照片就掀起網友轟動，許多人都被她亮麗的外型吸引，不僅成為她的粉絲，更將蕊安娜封為「混沌之后」。

一夕爆紅讓蕊安娜相當驚訝，她也趁著這股熱潮大力推銷自己，近期多次在社群媒體上分享個人經歷，也熱情地與眾粉絲們互動，甚至有媒體都在節目上談論她驚奇的人生經驗。

據悉，蕊安娜出生的家庭較複雜，父母親皆是吸毒慣犯，且雙雙淪為階下囚，蕊安娜被祖父母帶大但雙方關係不太好，自2017年祖父母去世後，她便開始走上「犯罪之路」。儘管人生曾走過歪路，蕊安娜仍決定就此洗心革面，她開始定期接受藥物測試，並盼望能重返校園，希望能就此挽回她逝去的青春，重新出發。