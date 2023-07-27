24歲音樂家華府發動示威 自稱不知受雇中國公司

去年夏天，10多名美國人在華盛頓特區發起示威。資安 業者麥迪安發現，這次抗議可能是由親中間諜 資助，收取報酬並發動示威的美國人則聲稱不知道自己的雇主是一間中國公司。

根據谷歌（Google）旗下資安業者麥迪安（Mandiant）本周發布的調查報告，親中組織付錢給一名來自巴爾的摩（Baltimore）的24歲音樂家兼企業家，以舉辦抗議活動。

該名音樂家接受有線電視新聞網（CNN）獨家採訪時表示，自己並不知道該組織的背後可能是一個總部位於上海、主要目的在促進中國政府利益的公關公司。

儘管這次抗議以及之後與同一組織相關的另場活動都只有10餘人參加，但網路和國家安全專家告訴CNN，這些活動意味與北京 結盟的組織已開始設法干預美國民眾的生活。

根據司法部，中方策略與俄羅斯類似，來自克里姆林宮相關組織的間諜試圖影響美國維權團體，目的是加劇美國社會的分歧。

CNN的調查發現，去年夏天華盛頓特區的抗議活動可以追溯到巴爾的摩音樂家兼企業家萊特（Imani Wj Wright），他在Upwork上收到一個提供工作機會的訊息。Upwork是美國接案平台，允許自由工作者提供文案寫作、圖像設計和影片製作等服務。

職缺說明中提到需要一名「美籍記者」，負責報導華府舉行的國際宗教自由峰會（International Religious

Freedom Summit），且採訪時需能提出「新穎且尖銳的問題」，薪酬為1500美元，說明中還強調「費用需詳細討論」。

萊特24日受訪時告訴CNN，他同意接受聘僱條件後，對方又要求他發動一場示威活動。

對方詢問萊特可以舉辦什麼樣的抗議活動時，他回信表示，自己很關心種族不平等和墮胎權議題。接著他以快閃形式發動與這些議題相關的抗議活動，並將過程拍成一段影片。

萊特表示，自己從未與他的雇主通過電話。對於透過Upwork等網站接案的自由工作者來說，這種狀況並不罕見。

根據麥迪安的調查結果，萊特的朋友和同事確實都是美國人，他們也似乎相信自己在示威中提倡的訴求，但他們並不知道幕後操作者是中國公關公司「上海海訊社科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co., Ltd）。

麥迪安指出，委託發動示威的海訊社還在數十家美國新聞網站上發布親中相關報導。

另外，東北部的一名教師也告訴CNN，他在自己的社群媒體個人頁面上分享了萊特製作的示威影片，藉此收取10美元報酬。他也不清楚這個委託案是否與親中間諜有關。

這名教師透過另一個自由接案平台Fiverr受聘。他告訴CNN，他常利用該平台接案，以貼補家用。在麥迪安的報告發布後，CNN記者於24日與他聯繫，他接到電話時感到非常驚訝，因為他原本以為這支影片是由美國維權組織所製作和公布。

他說：「這終究還是我的錯，我沒有更加小心，對此我真的覺得很不好意思。」