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生活經歷重創 維州華男患急性憂鬱症輕生

記者張筠／維州即時報導
何文明日前因生活上遭遇巨變，患上急性憂鬱症，嚴重傷害自己，經搶救目前身體狀況已穩定，但情緒仍有起伏。（取自募款網站）
何文明日前因生活上遭遇巨變，患上急性憂鬱症，嚴重傷害自己，經搶救目前身體狀況已穩定，但情緒仍有起伏。（取自募款網站）

華裔何文明2006年從中國福建來到美國，先後在維州賓州奮力打拚，供養家庭，然而日前因大環境變化失去工作，經濟經歷重創，多重打擊下患上急性憂鬱症，病發時輕生，所幸搶救成功，本周也從重症病房轉到普通病房，但他們一家人仍面臨許多未知數，妻子兒女和父母都心碎不已。

何文明時福建福清人，此前在維州工作，目前與家人住在賓州費城，他和妻子育有兩個孩子，分別為十歲和七歲，而第三個孩子將在今年9月出生。

何文明多年來努力為家庭打拚，無奈日前因在國內的房產爛尾，所有積蓄化為烏有，加上美國經濟不景氣，他所任職的亞馬遜進行物流裁員，因此失去工作，而妻子又因懷孕無法上班，一夕之間他們的家庭經濟來源全部中斷。

他憂心忡忡，上有老下有小，加上懷有身孕的妻子需要照料，他壓力倍增，此外先前的他們所申請的房貸因是浮動利率，如今還款壓力更大，在多重打擊之下何文明患上急性憂鬱症，7月15日凌晨發作，神智不清，甚至連續用刀刺向自己，所幸他的母親及時察覺，但發現時何文明已倒在血泊中，險些喪命。

經搶救何文明撿回一命，24日已從重症病房轉到普通病房，當前身體情況相對穩定，但情緒仍有起伏，夜間偶爾會想拔管輕生，另妻子兒女和父母日日以淚洗面，心碎不已。

何文明的家人在絕望中向鄉親們求助，維州福建聯合總會日前協助發起募款(https://shorturl.at/dvRY4)，截至27日已收到捐款逾3萬元，計畫下周將款項交給何文明的家人，支持他們度過難關。

維州 賓州 憂鬱症

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