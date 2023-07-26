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家長維權組織公布調查報告：中國資金滲入美國K-12學校

記者顏伶如／即時報導
家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Education，PDE)26日致函全美34名州長、國會議員及委員會主席指出，證據顯示中國共產黨資助計畫已滲入美國幼稚園至12年級(K-12)學校體系。圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)
家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Education，PDE)26日致函全美34名州長、國會議員及委員會主席指出，證據顯示中國共產黨資助計畫已滲入美國幼稚園至12年級(K-12)學校體系。圖為學生參觀孔子學院。(Getty Images)

家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Education，PDE)26日致函全美34名州長、國會議員及委員會主席指出，證據顯示中國共產黨資助計畫已滲入美國幼稚園至12年級(K-12)學校體系。

「家長捍衛教育」主席妮可‧尼爾利(Nicole Neily)對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出，名稱為「小紅教室」(Little Red Classrooms)調查報告發現令人憂心的證據，值得家長、教育人士及決策單位高度注意。

尼爾利說：「家長有權知道誰在影響美國教育體系，才能根據訊息為孩子的學習做出選擇。」她表示，川普政府曾對孔子學院(Confucius Institutes)對全美大學與學院的影響做出管控，但在幼稚園到高中的教育系統，則沒有類似的透明化機制。

調查報告指出，與中國有關的數百萬資金已流入美國幼稚園到高中的教室裡，以學習中文與文化課程的名義，接收中國共產黨的宣傳。

報告指出，透過資訊索取以及公開資料紀錄，全美有143個學區與孔子學院與課堂(Confucius Institutes and Classrooms)訂有合約，就連全美排名頂尖的三所科學科技高中也包括在內，以及多所靠近美國20處軍事基地的學校。

「家長捍衛教育」在調查報告舉例指出，肯塔基州辛普森郡教育委員會(Simpson County Board of Education)與中國的華北電力大學(North China Electric Power University)簽署協議，在肯州西部推廣孔子學院。

「家長捍衛教育」顧問艾克斯納爾(Michele P. Exner)指出，華北電力大學與中國政府能源部門有直接關聯，協助推動中國的全球能源倡議，中國國際中文教育基金會(Chinese International Education Foundation，CIEF)透過華北電力大學派出34名中文老師在2020-2021學年度進駐辛普森郡公立學校。

調查報告指出，兩名中國籍人士2012-2013學年度在德拉瓦州阿波昆尼明克學區(Appoquinimink School District)教中文。艾克斯納爾說，根據學區網頁介紹，這兩位中文老師在中國經過嚴格審查過程，包括接受國家層級政府官員面試。

家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Educati...
家長維權組織「家長捍衛教育」(Parents Defending Education，PDE)26日致函全美34名州長、國會議員及委員會主席指出，證據顯示中國共產黨資助計畫已滲入美國幼稚園至12年級(K-12)學校體系。Getty images

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