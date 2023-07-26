兩黨參議員要求國務院說明中國駭客如何入侵微軟電郵

今年稍早國務院官員籌畫國務卿布林肯(Anthony Blinken)及其他內閣首長北京訪問行程之際，美國外交官員的微軟(Microsoft)電郵會遭到中國駭客入侵。(Getty Images)

包括民主黨、共和黨在內14名參議員 26日致函國務院 資訊長(Chief Information Office)凱莉‧弗萊契爾(Kelly Fletcher)，要求說明為何今年稍早國務院官員籌畫國務卿布林肯(Anthony Blinken)及其他內閣首長北京訪問行程之際，美國外交官員的微軟 (Microsoft)電郵會遭到中國駭客入侵。

根據新聞周刊(Newsweek)獨家取得信函，14名參議員在聯名信中要求弗萊契爾說明微軟電郵遭駭的嚴重程度，以及事發之後如何補救的具體時間表。

微軟公司7月11日宣布，位於中國的駭客對多個美國政府機關發動攻擊，國務院、商務部也在受害之列，駭客顯然想要竊取機密訊息。

報導指出，聯名信是由共和黨籍密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)起草，參與連署包括共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、共和黨籍田納西州聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)、民主黨籍馬里蘭州聯邦參議員卡定(Ben Cardin)、民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)等。

信中要求國務院必須在9月9日之前，為參議員舉行「閉門解密簡報」。

新聞周刊報導，前任官員透露，這波駭客攻擊行動從今年5月中旬展開，持續一個月後才被發現，美方外交官規畫6月及7月間內閣首長訪問北京的細節都被北京掌握，包括布林肯、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、財政部長葉倫(Janet Yellen)的訪問計畫。

報導指出，這次事件使得微軟公司與中國的關係遭到外界質疑，某些人士擔心微軟與中國關係恐對美國政府帶來風險，因為美國政府大量使用企業總部位於華盛頓州雷蒙德(Redmond)微軟公司的產品與服務。

兩黨參議員在信中同時要求弗萊契爾說明如何確保增近資安維護，例如為非機密電郵帳號加裝多層網路安全軟體。