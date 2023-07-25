破紀錄…佛州海溫101.1℉ 暖到能「洗熱水澡」

佛州邁阿密以南40哩海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度的，創下非官方世界海水高溫紀錄，高於氣溫，很不尋常。圖為科研究人員在海裡研究生物可能受到的影響。(Getty Images)

佛州 南海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度，寫下非官方世界海水高溫 紀錄，高於氣溫更是不尋常。

位在邁阿密以南約40哩處的馬納堤灣(Manatee Bay)的浮標，24日先是在上午紀錄到達華氏91度的最低溫，之後又在傍晚6時紀錄到華氏101.1度高溫；且從下午5時開始到晚間，水溫始終維持在華氏100度以上，「暖」到可以讓人洗個熱水澡了；根據 jacuzzi.com數據，熱水澡的溫度在華氏100度到102度。

儘管海洋溫度無官方紀錄，但馬納堤灣的數據可說是全球前所未見。耶魯氣候通訊(Yale Climate Connections)氣象學家馬斯特斯(Jeff Masters)隨即上推特 發文指出，根據2020年發表的一項研究，目前可觀測到最高海面溫度，是在科威特灣(Kuwait Bay)中部測到的華氏99.7度。

馬納堤灣的海水溫度是測於水面下約五呎的淺層區，這裡的海水容易受影響而升溫；馬斯特斯在推特上表示，目前尚不清楚所測溫度是否有參考價值，因為還有「土地效應和水中有機物等測量汙染因素」尚未考慮進去。

不過佛州南部海域的水溫向來都不低，白天多數浮標記錄溫度都達超過華氏95度；佛羅里達灣周圍約24個浮標，傍晚所測平均溫度為約華氏96度。而馬納堤灣浮標附近的水溫讀數，向來都是佛州南部海域中幾個極端值之一。

但水溫高於氣溫似乎有些不尋常，馬斯特斯在推特上解釋：「陽光照射被黑暗土地圍繞的淺水區，的確可能造成溫度超過氣溫。」

根據監測全球海洋溫度的國家海洋暨大氣管理局(NOAA)珊瑚礁監測計畫(Coral Reef Watch)的數據，佛州南部水域只是是北半球正在經歷熱浪的幾個地區之一；其他海水溫度飆升的地區還包括地中海，在24日創下有史以來最熱溫度，達平均攝氏83.1度，祕魯西部水域和北大西洋。