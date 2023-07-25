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Lowe's自助結帳「漏掃」499元烤肉架 賓州議員被控偷竊

編譯俞仲慈／即時報導
賓州德拉瓦郡帕克賽德鎮議員鮑爾，涉嫌在居家用品連鎖店羅威(Lowe's)竊取烤肉架，遭到控罪。(取材自臉書)
賓州德拉瓦郡帕克賽德鎮議員鮑爾，涉嫌在居家用品連鎖店羅威(Lowe's)竊取烤肉架，遭到控罪。(取材自臉書)

賓州德拉瓦郡帕克賽德鎮(Parkside Borough)議員鮑爾斯(Robert A. Powers)這個月中旬涉嫌在居家用品連鎖店羅威(Lowe's)竊取價值499元的烤肉架，被控犯下兩項零售盜竊罪、一項非法拿取盜竊罪以及一項收受贓物罪等多項罪名。

根據報導，7月14日下午1時30分左右，Lowe's賣場監視器拍下鮑爾斯挑選一個36吋、四灶頭烤肉架和一個量油杯，隨後走到自助結帳機台，掃描售價6.63元的量油杯，卻未掃描烤肉架，便佯裝結帳完畢，帶著兩件商品離開賣場，將沒有掃描結帳的烤肉架放進停車場裡汽車後座，直接帶回家。

事後Lowe's透過監視器畫面，發現有顧客順手牽羊，於是向警方報案，由於汽車登記在鮑爾斯名下，警方很快循線找到鮑爾斯，並將他逮捕到案。

帕克賽德鎮議會主席安娜·蓋伊(Anna Guy)表示，已得知鮑爾斯被捕消息並通知議會其他議員，去年才就任主席的蓋伊坦承，針對有犯罪嫌疑的鎮議員，並未制訂違反紀律的懲處方案，因此將諮詢帕克賽德鎮律師威爾斯(Jay Wills)，了解鎮議會應該採取的措施。

根據當地媒體報導，畢業於賓州切斯特高中(Chester High School)的鮑爾斯定居帕克賽德鎮逾30年，2015年首次參加鎮議員選舉，並獲得當地共和黨委員會支持，可惜不幸落選，直到兩年前才首次當選，並於2022年1月正式上任。

鮑爾斯除了擔任鎮議員，還身兼德拉瓦郡消防隊員、衛生檢查員以及緊急應變負責人(emergency manager)，21日在接到記者採訪電話時，並未發表評論，但預計8月初出庭應訊。

鮑爾 賓州 共和黨

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