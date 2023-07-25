新州警局員工監守自盜 冒領3000元薪資被抓

大西洋城是結合陽光海灘、遊樂場與各類美食度假勝地。(本報檔案照)

大西洋城警局雇員蘇珊.芮奇茨(Suzanne Ricketts)負責員工薪資表，卻把自己沒上班的時間也列入上班，冒領3000多元薪資，遭大西洋郡法院陪審團以行為不當、欺騙詐領、電腦犯罪等罪名起訴。

大西洋郡檢察官 辦公室21日指出，該警局2020年調查瑞琦茨實際上班時數和她自己填報的時數是否相符，結果根據監視錄影、電腦紀錄等，發現她虛報174小時上班時數，讓納稅人損失好幾千元。

調查人員請她解釋這174小時怎麼來的，她說不出所以然，警方於2021年7月29日逮捕她。

43歲的芮奇茨已被停職，不得支薪，等檢方對她的刑事與行政控訴案件了結，再決定下一步。

她被逮捕四天後，調查人員也指控已退休 的刑警英格蘭姆(Gregory Ingrum )謊報警察助理的工作時數，犯了三級詐欺 偷竊工資罪。

英格蘭姆有到警局打卡，但打完卡就不見人影，而工資照領，警方調查後，於2021年8月2日將他逮捕。

英格蘭姆案進行到如何，目前不詳，檢方21日提交法院的文件，對兩案都未公開進一步的資訊。

對前述兩案知情者，歡迎打電話609-909-7800給大西洋郡檢察官辦公室或上網站ACPO.Tips提供線索。