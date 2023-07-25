我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指升勢不止 續創6年最長連漲走勢

世界OnAir／補華人葡萄酒業空白 銀行精英變酒莊主人

少收好幾十億…居家上班、稅繳紐約 新州要討回來

記者張聲肇／即時報導
新州州長墨菲(中)日前簽署一項法案，其中包括為外州公司居家工作的新澤西州居民，將提供稅收抵免。(取材自推特)
新州州長墨菲(中)日前簽署一項法案，其中包括為外州公司居家工作的新澤西州居民，將提供稅收抵免。(取材自推特)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署兩黨一致通過的法案，幫助在新澤西州居家上班、所得稅繳給公司所在地紐約或其他州的人，把稅金要回來，建設納稅人實際生活的地方。

新澤西州居民依法向雇主所在地政府納稅，新州政府給予抵扣額，以免雙重課稅。反對這政策的人說，新冠疫情以後，越來越多人在家工作，向紐約等州納的稅額高於新州，讓本州政府少收了好幾十億元稅款。

州議會兩黨議員上月在州眾議會以77比0票、州參議會以37比0票一致通過「把錢要回來」法案，要點包括一、外州替新澤西州公司做事的居民，也得向新澤西州繳納所得稅，二、打官司挑戰雇主州政府的稅則，贏得官司的州民，可享抵稅優惠，三、鼓勵新州企業多派工作給新州雇員，讓他們在州內上班，新州經濟發展局提供50萬至3500萬元補助。

墨菲說，這條法律用意不是和外州拚稅率，但要報復紐約州，不失為好辦法。「我們只想確保新澤西州居民獲得公平繳稅的待遇。」

本法不影響在賓州工作的新澤西州居民，因為兩州數十年來一直遵行互惠協議，員工按居住地址納稅即可。

法案提案人史魏恩(Lisa Swain，民主黨)說，新澤西州的員工應該把稅款轉回到本地政府，建設自己的家鄉，不是建設紐約人的家鄉。

眾議會議長考格林指出，這則法律確實有必要，因為新冠病疫過後，「時代變了。」

新法規定，在新澤西州家中替紐約企業工作的人，必須要求紐約州政府把自己交給紐約州的所得稅轉給新澤西州政府，有必要打官司才能達成要求的話，就去打官司，打贏的人，州政府會給予政府收到的稅額的50%，作為抵稅額。

法案聯署人、州參議員布蘭尼克(Jon Bramnick，共和黨)說，「我們不容外州的政客占新澤西州居民的便宜。」

新澤西州工商界領袖對這則法律，一致表示讚揚。但也有人認為，要員工打官司，替州政府要回稅款，會增加他們的負擔。

新澤西州 新州 紐約州

上一則

步「少校」後塵…拜登寵物犬「司令」已咬傷7名特勤人員

延伸閱讀

新州州長提告 阻徵曼哈頓堵車費 MTA：訴訟毫無根據

新州州長提告 阻徵曼哈頓堵車費 MTA：訴訟毫無根據
奧本海默首波評分力壓芭比 諾蘭歷年作品只輸「黑暗騎士」

奧本海默首波評分力壓芭比 諾蘭歷年作品只輸「黑暗騎士」
改變新州經濟 墨菲簽署3法擴大稅賦優惠

改變新州經濟 墨菲簽署3法擴大稅賦優惠
新州前州長取消「紐新隧道」計畫 墨菲批：50年來最大錯誤

新州前州長取消「紐新隧道」計畫 墨菲批：50年來最大錯誤

熱門新聞

法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31
勁球(Powerball)19日開獎，頭獎彩券在加州南部賣出。(美聯社)

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

2023-07-20 01:38
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空