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美空軍：俄戰機敘利亞上空射照明彈 擊中美無人機

中央社華盛頓25日綜合外電報導
美軍表示，美國一架MQ-9無人機被俄機用照明彈擊中，受到損傷。(取自US AFCENT@Twitter)
美軍表示，美國一架MQ-9無人機被俄機用照明彈擊中，受到損傷。(取自US [email protected])

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）表示，一架俄羅斯戰鬥機23日在敘利亞上空飛行時，危險接近一架美國無人機，並發射照明彈擊中無人機。

路透報導，美國中央空軍司令部今天發表聲明指出：「一枚俄羅斯照明彈擊中美國MQ-9無人機，嚴重損壞其螺旋槳。」

這份聲明指稱：「所幸，MQ-9（無人機操作）機組人員能夠維持飛機飛行，並安全返回基地。」

美軍表示，美國一架MQ-9無人機被俄機用照明彈擊中，受到損傷。(取自US AFC...
美軍表示，美國一架MQ-9無人機被俄機用照明彈擊中，受到損傷。(取自US [email protected])

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