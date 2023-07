美空軍：俄戰機敘利亞上空射照明彈 擊中美無人機

美國中央空軍司令部(US Air Forces Central)表示,一架俄羅斯 戰鬥機23日在敘利亞上空飛行時,危險接近一架美國無人機,並發射照明彈擊中無人機。

路透報導,美國中央空軍司令部今天發表聲明指出:「一枚俄羅斯照明彈擊中美國MQ-9無人機,嚴重損壞其螺旋槳。」

這份聲明指稱:「所幸,MQ-9(無人機操作)機組人員能夠維持飛機飛行,並安全返回基地。」 美軍表示,美國一架MQ-9無人機被俄機用照明彈擊中,受到損傷。(取自US [email protected])

