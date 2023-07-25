美空軍：俄戰機敘利亞上空射照明彈 擊中美無人機
美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）表示，一架俄羅斯戰鬥機23日在敘利亞上空飛行時，危險接近一架美國無人機，並發射照明彈擊中無人機。
路透報導，美國中央空軍司令部今天發表聲明指出：「一枚俄羅斯照明彈擊中美國MQ-9無人機，嚴重損壞其螺旋槳。」
這份聲明指稱：「所幸，MQ-9（無人機操作）機組人員能夠維持飛機飛行，並安全返回基地。」
On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i— US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023
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