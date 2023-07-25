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四種食物 恐引發偏頭痛

CNN：以糖尿病藥物Ozempic、Wegovy減肥出現胃輕癱案例

記者顏伶如／即時報導
使用糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy做為減肥之用，由於效果明顯近來蔚為風潮，但已經出現民眾因此出現嚴重胃輕癱(gastroparesis)的案例。（路透）
使用糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy做為減肥之用，由於效果明顯近來蔚為風潮，但已經出現民眾因此出現嚴重胃輕癱(gastroparesis)的案例。（路透）

美國有線電視新聞網(CNN)25日報導，使用糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)或Wegovy做為減肥之用，由於效果明顯近來蔚為風潮，但已經出現民眾因此出現嚴重胃輕癱(gastroparesis)的案例。

住在路易西安納州安吉(Angie)的37歲居民瓊妮‧奈特(Joanie Knight)便說，用糖尿病藥物減肥導致人生陷入地獄，付出代價極高，回想起來其實不值得。她表示：「真希望我沒碰這些藥，希望我的生命裡從來沒聽過這些藥。」

德州達拉斯42歲居民布蘭達‧艾倫(Brenda Allen)則使用醫師開立的Wegovy做為減肥用途。她接受訪問時說，雖然停藥將近一年， 身體還是有很多問題，最近還因嘔吐不止而脫水而看急診。

38歲加拿大多倫多居民艾蜜莉‧萊特(Emily Wright)從2018年開始使用胰妥讚，一年裡體重就減少了80磅，並沒有復胖。不過，萊特說現在經常嘔吐，導致必須請假，無法上班。她說，停用胰妥讚已有一年，可是身體卻沒有恢復正常。

胰妥讚與Wegovy還有索馬魯肽(semaglutide)，可以模仿人體自然產生的腸道荷爾蒙類升糖素胜肽 -1(GLP-1)。類升糖素胜肽 -1的功能之一是減緩食物通過胃部的速度，讓飽足感能夠持續較久。然而，胃部功能大幅降低則會發生健康問題。

CNN報導，奈特與萊特都被診斷出患有嚴重胃輕癱，醫師研判可能是使用胰妥讚導致，或者因為使用胰妥讚而讓狀況惡化。萊特說，經過醫師診斷還發現得了週期性嘔吐症候群(cyclic vomiting syndrome)，一天當中嘔吐數次。

美國麻醉醫學會(American Society of Anesthesiologists)上個月提出警告，民眾接受手術之前一周應該停止使用胰妥讚等藥物，否則手術進行中發生食物逆流的風險將提高，即使民眾已經依照醫師指示禁食也一樣。

美國食品及藥物管理局(FDA)表示，已收到民眾使用糖尿病藥品減肥而發生胃癱瘓的數個案例通報。

糖尿病 醫學 德州

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