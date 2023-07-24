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蒙大拿黃石鎮1女遭灰熊攻擊身亡 官員提醒避險要點

編譯周芳苑／綜合24日電
蒙大拿州黃石公園附近周末期間有一名婦女遭熊攻擊死亡，官員呼籲遊客務必攜帶防熊噴霧劑、結伴在白天出遊、避開食腐動物聚集地。(美聯社)
蒙大拿州黃石公園附近周末期間有一名婦女遭熊攻擊死亡，官員呼籲遊客務必攜帶防熊噴霧劑、結伴在白天出遊、避開食腐動物聚集地。(美聯社)

蒙大拿州一名婦女周末期間在西黃石鎮(West Yellowstone)附近步道遭熊襲擊死亡；公園局在現場附近發現灰熊(grizzly bear)足跡和一隻小熊。

西黃石鎮距黃石公園(Yellowstone National Park)約一哩，事件發生後，隸屬黃石公園生態系統的加勒廷國家森林(Custer Gallatin National Forest)緊急宣布西黃石鎮以西部分地區關閉。

蒙大拿州魚類、野生動物和公園部門(Montana Fish, Wildlife and Parks department)聲明，經研判，該婦女碰到熊時是隻身一人，現場未發現防熊噴霧劑或槍枝。

根據「瀕危物種法」(Endangered Species Act)，灰熊在美國48州受到保護，蒙州近年灰熊數量不斷增加，人們甚至在一個多世紀已無灰熊的地方看到灰熊，這類動物可能損壞物產、傷害人類。

成年灰熊後腿直立時身高超過8呎，比黑熊大。公熊平均重400至500磅、母熊250至350磅，熊奔跑速度達每小時 35哩。

蒙大拿州魚類、野生動物和公園部門本月稱，一隻灰熊在西黃石西北約380哩的水庫中與人類數度衝突後被捕並處以安樂死；公灰熊曾向人類尋求食物、破壞財產或有攻擊人類的行為。

但國家公園管理局(National Park Service)稱，黃石公園1872年開張以來，八人遭熊吻死亡，最近一次是2015年；1979年起44人因灰熊而受傷，期間共有1億1800萬名遊客，公園裡因溺水、掉入溫泉燒傷而死的人數比被熊襲擊身亡者多。

官員提醒，務必攜帶防熊噴霧劑、盡可能結伴同行、白天出遊、避開有屍體的地方以及烏鴉和其他食腐動物聚集地。

官員並建議留意熊足跡，諸如撕碎的原木、翻轉岩石、被吃掉一部分的動物屍體、熊糞便；前往公園或小徑的遊客應發出聲響。最重要的是不要靠近熊。

黃石公園 蒙大拿州 步道

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