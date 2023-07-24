前台美小姐 赴烏克蘭前線當勞軍舞孃

前台美小姐孔繁珮。(取自Instagram)

野獸日報(Daily Beast)報導，來自德州 休士頓的台裔美籍網紅孔繁珮(Fan-Pei Koung)，目前在烏克蘭 哈爾科夫擔任志工，但她提供的志願服務有點不同：她以性感脫衣舞孃的身分，對烏克蘭士兵及志工提供「情感支持」。

33歲的孔繁珮創了一個OnlyFans帳戶，免費開放給烏克蘭士兵、援烏志工，偶爾也包含當地民眾，她會以她的方式鼓勵對方，包括為對方哺乳。

孔繁珮曾參加2015年台美小姐選美比賽，獲得第五名。根據她的社群帳號，她目前從耶魯大學 暫時休學。

孔繁珮表示，她於2022年11月首次前往烏克蘭，當時她在西部城市利沃夫的婦女收容所和孤兒院擔任志工並協助難民。然而，孔繁珮說，這與她在家鄉的工作經驗沒有太大不同，於是她決定走進前線，直接向士兵提供援助。

她告訴紐約郵報(New York Post)，自己提供了「軟核外交」，「每個人在那裡都是竭盡全力發揮自己的作用，我會對他們說，你還好嗎？要聊聊嗎？我可以幫你按摩。」

孔繁珮的做法也招致一些非議，她說，有些志工對她的做法不以為然，甚至在聊天群組裡「狂撕」她。

「人們往往不去談論戰場上的性需求。」她說，她認為自己為戰士提供的是受到多數人忽視的重要服務。