我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

華氏破百度高溫登山 兩名婦人在內華達州被熱死

記者顏伶如／即時報導
死亡谷國家公園(Death Valley National Park)入口的高溫告示，提醒民眾注意安全。(美聯社)
死亡谷國家公園(Death Valley National Park)入口的高溫告示，提醒民眾注意安全。(美聯社)

拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)23日指出，兩名婦女22日早晨前往內華達州火焰谷州立公園(Valley of Fire State Park)登山，到了下午時分卻不見蹤影，同行登山民眾擔心華氏破百度高溫可能引發危險而報警，結果一名婦女在登山步道被找到時已沒有生命跡象，另一名婦女則陳屍峽谷。

警方指出，兩名婦人22日早晨進入火焰谷州立公園時遇到另一群登山客，到了下午3時左右，登山團體下山後卻發現兩名婦人失蹤，擔心極度高溫可能導致健康問題因此報警。

內華達州州警(Nevada State Park Police)在園區展開搜尋，在一處登山步道發現已無生命跡象的一名婦人，另一名婦人則被搜救人員發現陳屍於峽谷。警方並未公布兩名死者的姓名或死亡原因。

內華達州州警指出，全案仍在調查中。

座落於拉斯維加斯東北邊約46哩的觀光勝地火焰谷州立公園，過去一個月出現危險高溫。根據氣象紀錄，火焰谷州立公園22日最高溫到達華氏114度。

內華達州克拉克郡法醫辦公室(Clark County Coroner's Office)證實，拉斯維加斯最近出現至少16個高溫致死案例，但實際數字可能比通報案例更高。

極度高溫導致登山客喪命的事件，近來也在其他地點傳出。

加州消防局聖地牙哥分局(Cal Fire San Diego)指出，一名越野腳踏車騎士頂著華氏106度高溫，在哈昆巴(Jacumba)協助搶救熱到脫水又沒有食物的四名登山客，結果自己後來卻因過熱而昏倒，緊急送醫後宣告不治。

美國國家公園管理局(National Park Service，NPS)指出，死亡谷國家公園(Death Valley National Park)日前溫度達華氏121度，一名71歲老人在步道附近廁所外昏倒，緊急搶救仍回天乏術。

高溫 內華達州 州立公園

上一則

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

延伸閱讀

拉斯維加斯114℉ 待命3小時仍未起飛 達美機艙熱昏乘客

拉斯維加斯114℉ 待命3小時仍未起飛 達美機艙熱昏乘客
毀謗加州人車牌 內華達州要召回

毀謗加州人車牌 內華達州要召回
亞馬遜無人駕駛計程車Zoox上路測試 賭城搶先布署

亞馬遜無人駕駛計程車Zoox上路測試 賭城搶先布署
「窗外有藍天」英男星加州登山失蹤 證實喪命

「窗外有藍天」英男星加州登山失蹤 證實喪命

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因