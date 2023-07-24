華氏破百度高溫登山 兩名婦人在內華達州被熱死

死亡谷國家公園(Death Valley National Park)入口的高溫告示，提醒民眾注意安全。(美聯社)

拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)23日指出，兩名婦女22日早晨前往內華達州 火焰谷州立公園 (Valley of Fire State Park)登山，到了下午時分卻不見蹤影，同行登山民眾擔心華氏破百度高溫 可能引發危險而報警，結果一名婦女在登山步道被找到時已沒有生命跡象，另一名婦女則陳屍峽谷。

警方指出，兩名婦人22日早晨進入火焰谷州立公園時遇到另一群登山客，到了下午3時左右，登山團體下山後卻發現兩名婦人失蹤，擔心極度高溫可能導致健康問題因此報警。

內華達州州警(Nevada State Park Police)在園區展開搜尋，在一處登山步道發現已無生命跡象的一名婦人，另一名婦人則被搜救人員發現陳屍於峽谷。警方並未公布兩名死者的姓名或死亡原因。

內華達州州警指出，全案仍在調查中。

座落於拉斯維加斯東北邊約46哩的觀光勝地火焰谷州立公園，過去一個月出現危險高溫。根據氣象紀錄，火焰谷州立公園22日最高溫到達華氏114度。

內華達州克拉克郡法醫辦公室(Clark County Coroner's Office)證實，拉斯維加斯最近出現至少16個高溫致死案例，但實際數字可能比通報案例更高。

極度高溫導致登山客喪命的事件，近來也在其他地點傳出。

加州消防局聖地牙哥分局(Cal Fire San Diego)指出，一名越野腳踏車騎士頂著華氏106度高溫，在哈昆巴(Jacumba)協助搶救熱到脫水又沒有食物的四名登山客，結果自己後來卻因過熱而昏倒，緊急送醫後宣告不治。

美國國家公園管理局(National Park Service，NPS)指出，死亡谷國家公園(Death Valley National Park)日前溫度達華氏121度，一名71歲老人在步道附近廁所外昏倒，緊急搶救仍回天乏術。