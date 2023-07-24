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長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

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長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

記者顏伶如／即時報導
在長春藤學校中，平均每六名學生裡，就有一名學生的父母位居全美收入排行榜最有錢的1%。(路透)
在長春藤學校中，平均每六名學生裡，就有一名學生的父母位居全美收入排行榜最有錢的1%。(路透)

紐約時報報導，哈佛大學(Harvard University)非營利政策研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights)24日公布最新研究報告顯示，頂尖名校長期以來就有許多出身於最富有家庭的孩子，以長春藤學校為例，平均每六名學生裡，就有一名學生的父母位居全美收入排行榜最有錢的1%。

研究人員發現，在SAT或ACT標準化測驗成績相同的情況下，出身最有錢1%家庭的子女比一般學生獲得名校錄取的機率高出34%，其中來自收入排行榜最富有0.1%家庭的子女，錄取率則足足增加一倍。

紐約時報指出，研究結果揭露，光是出身富有家庭的背景，就已經足夠讓名校錄取。

報導指出，研究當中對於收入排行榜頂尖1%的家庭，定義為年收入61萬1000元以上。

研究人員根據1999年至2015年間聯邦政府存檔的所有大學生出席紀錄與家長所得稅紀錄進行交叉分析，同時對照2001年與2015年之間的標準化測驗成績。研究重點集中於八所長春藤學校外加史丹福大學(Stanford University)、杜克大學(Duke University)、麻省理工學院(MIT)、芝加哥大學(University of Chicago)。

研究人員也針對至少三所學校提供的招生過程內部資料進行分析，範圍高達50萬名申請學生。

統計顯示，在測驗成績相同的情況下，名校較青睞校友兒女以及運動選手，就讀私立高中的學生在非學術領域則獲得較高評分。

研究人員發現，有錢家庭孩子進入名校的優勢，不同學校之間狀況有別。舉例來說，在測驗成績相同的情況下，出身收入排行榜頂尖0.1%家庭的學生，獲得達特茅斯學院(Dartmouth College)錄取的機率是一般學生的5倍，但在麻省理工學院則差別不大。

哈佛教育學院(Harvard Graduate School of Education)經濟學家蘇珊·戴納斯基(Susan Dynarski)指出：「我從這份報告得到的結論是，長春藤學校之所以沒有低收入學生，是因為他們不想要有低收入學生。」

最高法院今年6月推翻大學平權招生的裁決中，保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)在協同意見書(concurring opinion)裡針對名校喜歡招收校友子女及金主子女的手段寫道，儘管表面上做到種族中立，這些作法毫無疑問對白人、富人兒女申請大學最為有利。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

低收入 紐約時報 史丹福大學

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