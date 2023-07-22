假冒數百元退稅 電子郵件騙個資 國稅局提醒：別上當

最近有很多民眾收到來自國稅局的電子郵件，宣稱納稅人因為資料不足，無法寄送2023年度退稅款，結果發現此類電郵，是詐騙集團騙取個資的釣魚電郵，呼籲民眾不要上當。(美聯社)

據媒體報導，最近有很多民眾收到來自國稅局 (IRS)的電子郵件，宣稱納稅人因為資料不足，無法寄送2023年度數百元退稅款；結果發現此類電子郵件，是詐騙集團 騙取個資的釣魚 郵件，呼籲民眾不要上當。

國稅局21日發布新聞稿表示，自7月4日以來，其官網每天接獲數百起詐騙投訴郵件，IRS局長沃佛爾(Danny Werfel)表示：「今年夏季，發現詐騙巨浪肆虐，利用釣魚電郵和簡訊淹沒納稅人，希望大家避免掉入這些可怕的陷阱。」

根據國稅局公布的釣魚電郵內容寫道：「根據紀錄顯示，已收到閣下納稅申報表單，因其中申報狀況不符或資料不足，需要加以澄清和處理。」然後釣魚電郵告知納稅人只要補足資料，即可立即退稅，並以此為誘餌，引誘納稅人點擊詐騙網站，趁機竊取有價值的個資。

國稅局表示，識別釣魚電郵的最佳方法就是注意是否有錯誤拼字，並提醒納稅人，國稅局絕不會透過電郵、簡訊或任何社交媒體聯絡納稅人，並警告納稅人：「切勿點擊任何自稱國稅局且未經合法批准的網址，因為其中可能暗藏惡意軟體，也可能是駭客下載勒索軟體，以防止合法用戶瀏覽其系統和文件。」

國稅局還提醒納稅人，釣魚電郵和簡訊也可能來自親友被盜取的帳號，所以應先透過其他方式驗證發件人身分，以免上當。

國稅局強調，自2021年拜登政府第三次發放疫情補助款以來，詐騙集團趁機發送釣魚電郵傳遞假訊息，而且「詐騙手法會隨著情勢變化不斷調整、推陳出新。」

例如假冒國稅局之名，寄發「員工留任稅收抵免(ERC)申請」文件，以偽造不實的廣告吸引不符合條件者，申請與該抵免相關大額退稅，但事實上只是為了竊取個資。

國稅局警告，如果收到宣稱來自該局的電郵，建議不要回覆、不要打開附件也不要點擊連結，直接刪除，再向財政部稅務督察局(TIGTA)或聯邦調查局(FBI)「網路犯罪投訴中心」(ICCC)提出檢舉。