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緊盯小抄…拜登會見以色列總統 唸到這兩座城市頻卡詞

TVBS新聞網／編輯陳妍如即時報導
拜登總統（右）談話過程中低著頭緊盯小抄。（取材自@KarliBonnita推特）
拜登總統（右）談話過程中低著頭緊盯小抄。（取材自@KarliBonnita推特）

拜登總統（Joe Biden）在公開場合不時口誤，也曾數次被抓包在記者會上偷看小抄；拜登日前在白宮接見以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）時，又被拍到在腿上放了小抄，拜登說話時沒有專心看著赫佐格，而是邊講話邊低頭偷看小抄，說得不太通順，而且在提到約旦、埃及的兩座城市名稱時，也顯得有點艱難，中途卡詞。

拜登今年已高齡80歲，他的健康問題也成為許多選民憂心的議題，每當拜登在公開場合說話時口誤、或是踉蹌跌倒，都會被民眾放大檢視，拜登更曾被拍到手中拿著小抄，上頭鉅細靡遺的提醒了他接下來的活動流程、記者的姓名與所屬媒體等，連「就坐」、「說你好」、「拍照」、「翻頁」等細節都有。

紐約郵報報導，拜登18日在白宮橢圓形辦公室接見以色列總統赫佐格，兩人面對面坐在椅子上會談。拜登政府和以色列內唐亞胡政府過去幾個月來關係緊張，其中部分原因是內唐亞胡具爭議的司法改革。

CNN指出，拜登這次與赫佐格在白宮見面的舉動主要是象徵性的，拜登藉此展示他對以色列的友好，但他對於內唐亞胡的領導方針仍然持保留態度。拜登對著赫佐格說話時有些斷斷續續，「我相信，這份友誼是牢不可破的。牢不可破。」

拜登在大約一分鐘的公開談話中，除了面對赫佐格的臉，他更頻頻低頭偷看放在腿上的小抄，在說到約旦城市亞喀巴（Aqaba）和埃及城市沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）時，拜登發音發得有些艱難，一直緊盯著小抄。談話過程中，赫佐格一開始看著拜登，後來似乎也覺得有點尷尬，抬頭看了一下媒體的轉播鏡頭。

帶小抄也沒用！拜登會見以色列總統 唸2單字頻卡詞

TVBS新聞網

拜登 以色列 白宮

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