精準提供俄烏戰爭情報 拜登提拔CIA局長入閣

總統拜登21日任命中央情報局局長伯恩斯入閣。（Getty Images）

拜登 總統21日宣布提拔中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William J. Burns)入閣，此象徵性舉動凸顯伯恩斯的影響力，以及他所領導的情報局在應對俄羅斯 入侵烏克蘭 期間發揮的重要作用。

美聯社報導，拜登發布聲明說，伯恩斯「利用情報為我國贏得關鍵的戰略優勢」，並讚揚他提供「清晰、直截了當的分析，將美國人民的安全和安保放在首位。」

拜登在聲明中說，伯恩斯以沉靜的勇氣、深深的謙遜和廣泛的專業知識贏得了中央情報局勇敢的各位工作人員的尊重。他領導有方，代表了美國最優秀的一面，期待在未來日子裡繼續與他共事。

伯恩斯一直是拜登政府的核心人物，特別是在白宮解密俄國打算對烏克蘭發動全面入侵的情報戰略中。作為一名職業外交官和前駐俄羅斯大使，伯恩斯在開戰前幾個月被派往莫斯科，警告俄羅斯總統普亭注意的分析。

普亭入侵烏克蘭近18個月來，美國向烏克蘭提供了情報支持以及武器彈藥。伯恩斯多次前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。2022年11月，他還被派去警告俄羅斯不要在衝突中使用核武器。

伯恩斯平時會定期與拜登會面，並經常直接向他講述烏克蘭和其他國家問題。作為內閣成員，他將與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）一同共事。

對此，伯恩斯也在聲明中回應，「總統今天的聲明認可中央情報局每日對國家安全做出的重要貢獻，並反映了他對我們工作的信心。我很榮幸擔任此一職務，代表我們情報官員所做的努力。」

並非所有政府的內閣中都有高階情報官員。前總統川普包括國家情報總監和中央情報局長。