在美博物館展示29年後 日國旗歸還二戰陣亡日本兵家屬

二戰時一名日本士兵為祈求好運隨身攜帶一面日章旗。他陣亡後，旗幟在德州一個博物館展示29年，現在終於要歸還他的家屬。（美聯社）

出身日本 岐阜縣的睦田繁義參與二戰時，為祈求好運他隨身攜帶一面日章旗（日本國旗），上有眾多親屬簽名。他陣亡後，旗幟在德州 一個博物館 展示29年，現在終於要歸還他的家屬。

福斯新聞（Fox News）與日本共同社報導，位於德州聖體城（Corpus Christi）的「列星頓號博物館」（USS Lexington Museum）展示第二次世界大戰遺物，睦田繁義的旗幟就是展品之一，上頭除了有他的名字，還有約90位親友的簽名。

這種旗幟稱為「武運長久旗」，主體是日本國旗的圖樣，上方有「武運長久」字樣，周邊簽滿了親友們的祝福與祈願，並在出征前交給士兵。

當事人陣亡後，武運長久旗有時會被視為戰利品。日本近年來發起返還運動，希望把旗幟交還給遺屬。非營利組織盂蘭盆社（Obon Society）已經在海外尋回大約500面類似旗幟。

館方20日舉行儀式，將屬於睦田繁義的武運長久旗先移交給盂蘭盆社。

睦田繁義在28歲時上戰場，從岐阜縣前往塞班島。他現年83歲的兒子睦田敏弘說，對於能拿回父親的遺物，「感覺簡直是奇蹟」。

盂蘭盆社共同創辦人吉亞克（Rex Ziak）說，這是能還給睦田繁義遺屬的僅存物品，「就像是美國官兵在陣亡數十年後被辨識出來，親屬還能收到他們的遺骨或牙齒，他們的感受就跟美國人完全一樣」。

日本駐休士頓總領事館總領事村林弘文對於博物館願意把旗幟交還給遺屬表達感謝，並稱這象徵美日兩國的友誼。

村林說道，「他（睦田繁義）在戰場上陣亡，遺體從未被尋獲…現在唯一的遺物終於能回到遺屬手中」。他還提到，睦田的妻子今年5月以高齡102歲逝世，但喪禮延遲舉辦，因為要等待亡夫的遺物歸還。

列星頓號博物館館長班塔（Steve Banta）指出，睦田繁義的武運長久旗於1994年被捐贈給博物館，自此成為展品長達29年。但他表示，由於當時館方的紀錄保存問題，現在已經無法追溯是誰捐贈了這面旗幟。

吉亞克說道，睦田的兒子先前從旗幟的照片，辨認出父親和一些親友、鄰居的簽名，確認旗幟確實是他父親的遺物。

他表示，睦田繁義出征前留下一張家族合照，他在照片中舉著旗幟，博物館展示旗幟的上頭簽名，也和那張家族合照中的一致。

但吉亞克說，究竟是誰、在什麼情況下發現了這面旗幟已經不得而知。旗幟將於本月稍晚在東京交還給睦田繁義的兩子一女。