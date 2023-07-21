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遠距上班導致聯邦機關辦公室閒置 浪費納稅人稅金

記者顏伶如／即時報導
即便疫情已過，還是有許多公司維持遠距工作。(Pexels)
即便疫情已過，還是有許多公司維持遠距工作。(Pexels)

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)公布最新報告指出，遠距上班(remote working)到現在仍普遍存在於聯邦政府機關，導致許多辦公室基本上處於閒置狀態，但租金卻照樣由納稅人稅金支付。

報告指出，24個參與問卷調查的聯邦機關當中，有17個機構總部大樓2023年第一季使用率只有建築物可容納人數(capacity)的25%或不到25%。統計顯示，參與調查的聯邦機構當中，並沒有任何機構總部大樓辦公室使用率超過可容納人數的49%以上。

撰寫這份調查報告的「政府稽核處」實體基礎建設代理主任馬洛尼(David Marroni)日前在國會作證時指出，美國走出疫情陰影，各個政府機關持續允許員工選擇遠距上班，聯邦政府應該透過這次特殊的機會，重新斯考到底需要多少辦公室空間以及需要什麼形式的辦公室空間。

「政府稽核處」報告指出，聯邦政府管理的辦公室空間累計有5億1100萬平方呎，租金與維修花費達70億元，成本均由納稅人稅金承擔。報告中寫道：「未使用的辦公室空間造成財務及環保成本的浪費。」

對於聯邦政府員工在後疫情時期能否繼續遠距上班，拜登總統一直不願強制規定，僅在2022年的國情咨文(State of the Union)演說中表示，希望一般員工都能回到市中心上班。

華爾街日報社論曾指出，拜登政府應協助聯邦機關精簡過剩空間。「政府稽核處」建議，聯邦政府可以出售某些辦公大樓，其他辦公室則在租約到期後不再續約。

聯邦政府 拜登 租金

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