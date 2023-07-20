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日駐美外交官路上遭街友推倒見血 兇手是襲亞裔慣犯

編譯徐榆涵／即時報導
日本駐美國俄勒岡州波特蘭市領事館總領事吉岡雄三上月遭女街友襲擊，疑似是仇恨犯罪。（取材自推特）
日本駐美國俄勒岡州波特蘭市領事館總領事吉岡雄三上月遭女街友襲擊，疑似是仇恨犯罪。（取材自推特）

日本駐美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）領事館總領事吉岡雄三 （Yoshioka Yuzo）上月遭到一名女街友襲擊並被推倒在地，導致頭部受創血流不止，緊急送醫治療，所幸沒有大礙，當局已朝仇恨犯罪方向調查。

紐約郵報報導，根據最新公布的法庭文件，62歲的波特蘭日本領事館總領事吉岡雄三，6月17日在西南公園大道附近散步時，突然遭到23歲的女街友羅賓森（Arissa Robinson）推倒在地，導致頭部受傷，被送往醫院接受治療，目擊者表示，情況看起來很糟。

警員趕到現場後發現吉岡雄三後腦勺受傷流血，吉岡雄三表示，自己「無緣無故」被推倒。

平時無家可歸的羅賓森已被關押在監獄中，不得保釋，面臨四級襲擊罪和仇恨犯罪指控。

文件還指出，羅賓森是襲擊亞裔族群慣犯。2022年8月，她遭控襲擊一名76歲亞裔老人，毆打對方頭部並勒住頸部。2021年8月，她還在唐人街踢翻一輛亞裔媽媽推著的嬰兒車，並告訴警方，「她們擋住我的路。我就是故意的。」

吉岡雄三今年3月起在波特蘭就任總領事一職。事發後他接受媒體採訪時表示，很高興被派到波特蘭，儘管遭遇這次小意外，仍不改對波特蘭整體的好印象。

23歲女街友羅賓森已被關押在獄中，面臨四級襲擊罪和仇恨犯罪指控。（取材自推特）
23歲女街友羅賓森已被關押在獄中，面臨四級襲擊罪和仇恨犯罪指控。（取材自推特）

波特 亞裔 仇恨犯罪

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