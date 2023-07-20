日駐美外交官路上遭街友推倒見血 兇手是襲亞裔慣犯
日本駐美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）領事館總領事吉岡雄三 （Yoshioka Yuzo）上月遭到一名女街友襲擊並被推倒在地，導致頭部受創血流不止，緊急送醫治療，所幸沒有大礙，當局已朝仇恨犯罪方向調查。
紐約郵報報導，根據最新公布的法庭文件，62歲的波特蘭日本領事館總領事吉岡雄三，6月17日在西南公園大道附近散步時，突然遭到23歲的女街友羅賓森（Arissa Robinson）推倒在地，導致頭部受傷，被送往醫院接受治療，目擊者表示，情況看起來很糟。
警員趕到現場後發現吉岡雄三後腦勺受傷流血，吉岡雄三表示，自己「無緣無故」被推倒。
平時無家可歸的羅賓森已被關押在監獄中，不得保釋，面臨四級襲擊罪和仇恨犯罪指控。
文件還指出，羅賓森是襲擊亞裔族群慣犯。2022年8月，她遭控襲擊一名76歲亞裔老人，毆打對方頭部並勒住頸部。2021年8月，她還在唐人街踢翻一輛亞裔媽媽推著的嬰兒車，並告訴警方，「她們擋住我的路。我就是故意的。」
吉岡雄三今年3月起在波特蘭就任總領事一職。事發後他接受媒體採訪時表示，很高興被派到波特蘭，儘管遭遇這次小意外，仍不改對波特蘭整體的好印象。
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