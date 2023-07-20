我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩 中國領事館建築受損

被稱「沃爾瑪版梅蘭妮亞」 德桑提斯妻子說不會退縮

判坐牢24年卻獲川普特赦的龐式騙局罪犯 再次被捕

記者顏伶如／即時報導
經營「龐式騙局」被判坐牢24年的溫斯坦恩(Eliyahu Weinstein)，在前總統川普特赦下出獄，但19日再度因佯稱為烏克蘭提供人道援助詐騙投資人而遭逮捕。圖為司法部。(路透)
經營「龐式騙局」被判坐牢24年的溫斯坦恩(Eliyahu Weinstein)，在前總統川普特赦下出獄，但19日再度因佯稱為烏克蘭提供人道援助詐騙投資人而遭逮捕。圖為司法部。(路透)

聯邦檢察官指出，經營「龐式騙局」(Ponzi scheme)而被判坐牢24年的溫斯坦恩(Eliyahu Weinstein)，2021年在前總統川普卸任之前獲得特赦而出獄，19日再度因佯稱為烏克蘭提供人道援助詐騙投資人而遭逮捕。

根據新澤西州聯邦檢方調查，溫斯坦恩與另外四名男子共謀，向150名投資人騙取共計3500萬元，五人還串通聯手妨礙司法。

聯邦檢察官塞林格(Philip Sellinger)19日在紐沃克(Newark)記者會上表示，這是聯邦檢察官新州辦公室第三次起訴以大規模詐騙對投資人吸金的溫斯坦恩。

檢方指出，溫斯坦恩利用假名向投資人聲稱要為處於戰爭中的烏克蘭提供醫療器材、嬰兒奶粉以及急救設備。

塞林格說，溫斯坦恩與多名共犯公然進行手段複雜的詐騙，行騙手法與溫斯坦恩過去詐騙案的操作如出一轍。

溫斯坦恩遭控房地產投資詐騙，已經兩度被新澤西州聯邦法院定罪。兩起案件累計讓投資人損失2億3000萬元，溫斯坦恩則被判處24年有期徒刑。

入獄服刑不到8年之後，溫斯坦恩2021年1月19日獲得當時即將卸任的川普特赦。

根據新州聯邦檢察官起訴書，溫斯坦恩獲得特赦出獄後不久，便開始了新的詐騙計畫， 使用假名「麥克‧柯尼格」(Mike Konig)以Optimus Investments Inc公司名義向投資人吸金。

投資 詐騙 檢察官

上一則

快看世界／研究發現 白人男性退休後認知衰退最嚴重

下一則

父子4人上網賣漂白劑稱新冠解藥 被聯邦陪審團定罪

延伸閱讀

路透民調：經濟好、墮胎權 穩定拜登支持度

路透民調：經濟好、墮胎權 穩定拜登支持度
黑白集／川普一堆胡言 陳建仁事不關己

黑白集／川普一堆胡言 陳建仁事不關己
川普性侵案敗訴 要求重審、降賠款 被法官駁回

川普性侵案敗訴 要求重審、降賠款 被法官駁回
川普稱台灣搶走所有半導體工作 台外長：半導體互利合作

川普稱台灣搶走所有半導體工作 台外長：半導體互利合作

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
拉斯維加斯114度 多名乘客等待起飛時在機艙熱昏

拉斯維加斯114度 多名乘客等待起飛時在機艙熱昏
出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待

出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待
10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得
61歲天王劉德華有喜了 吐真實心聲

61歲天王劉德華有喜了 吐真實心聲
多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職