判坐牢24年卻獲川普特赦的龐式騙局罪犯 再次被捕

經營「龐式騙局」被判坐牢24年的溫斯坦恩(Eliyahu Weinstein)，在前總統川普特赦下出獄，但19日再度因佯稱為烏克蘭提供人道援助詐騙投資人而遭逮捕。圖為司法部。(路透)

聯邦檢察官 指出，經營「龐式騙局」(Ponzi scheme)而被判坐牢24年的溫斯坦恩(Eliyahu Weinstein)，2021年在前總統川普卸任之前獲得特赦而出獄，19日再度因佯稱為烏克蘭提供人道援助詐騙投資 人而遭逮捕。

根據新澤西州聯邦檢方調查，溫斯坦恩與另外四名男子共謀，向150名投資人騙取共計3500萬元，五人還串通聯手妨礙司法。

聯邦檢察官塞林格(Philip Sellinger)19日在紐沃克(Newark)記者會上表示，這是聯邦檢察官新州辦公室第三次起訴以大規模詐騙對投資人吸金的溫斯坦恩。

檢方指出，溫斯坦恩利用假名向投資人聲稱要為處於戰爭中的烏克蘭提供醫療器材、嬰兒奶粉以及急救設備。

塞林格說，溫斯坦恩與多名共犯公然進行手段複雜的詐騙，行騙手法與溫斯坦恩過去詐騙案的操作如出一轍。

溫斯坦恩遭控房地產投資詐騙，已經兩度被新澤西州聯邦法院定罪。兩起案件累計讓投資人損失2億3000萬元，溫斯坦恩則被判處24年有期徒刑。

入獄服刑不到8年之後，溫斯坦恩2021年1月19日獲得當時即將卸任的川普特赦。

根據新州聯邦檢察官起訴書，溫斯坦恩獲得特赦出獄後不久，便開始了新的詐騙計畫， 使用假名「麥克‧柯尼格」(Mike Konig)以Optimus Investments Inc公司名義向投資人吸金。