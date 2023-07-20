好萊塢罷工演員取消宣傳 聖地牙哥漫畫展回歸初衷

由於好萊塢罷工，許多明星將缺席今年的漫畫展。(美聯社)

好萊塢 歷史性大罷工，A咖明星將缺席今天登場的聖地牙哥 國際漫畫展 （San Diego Comic-Con），儘管一般購票民眾會感到失望，但漫畫迷很高興盛會能夠回歸漫畫藝術本身。

法新社報導，這項在加州聖地牙哥舉行的大型流行文化活動通常會聚集成千上萬角色扮演者，他們數天前就開始排隊，只為了一睹湯姆克魯斯（Tom Cruise）和好萊塢動作男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）等明星的風采。

上週演員加入編劇的行列一起罷工，因此被禁止宣傳他們的電影和節目，名人、亞馬遜（Amazon）和華納兄弟（Warner Bros）等影業公司都取消出席漫畫展。

但並非每個人都感到困擾。美國獨立電影專刊Film Threat創辦人高爾（Chris Gore）說：「在我近期記憶中，今年可能比任何一年都更令人興奮。聖地牙哥國際漫畫展將回到初衷，也就是聚焦漫畫藝術本身。」

聖地牙哥國際漫畫展現已發展成為北美最大的流行文化活動，每年吸引13萬名動漫迷共襄盛舉，許多人會扮演超級英雄、太空怪物等各種角色與會。本屆活動將從今天起進行至23日。