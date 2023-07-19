我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7年來首漲 紐約公車地鐵基本票價 下月升至2.9元

民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面

民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面

中央社／華盛頓19日電

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天公布的民調顯示，亞裔美國人大多數對自己的母國持正面看法，唯華裔除外。

美國之音（VOA）報導，「皮尤研究中心」於2022年7月5日到2023年1月27日間對成年亞裔美國人進行調查，約78%的亞裔對美國看法正面，其中44%的人表示非常正面，對日本看法積極的有68%、對南韓是62%，對台灣則是56%。

在對越南和菲律賓的看法上，37%的亞裔美國人看法正面，約一半的人表示沒有看法，只有10%的人稱看法負面。至於對印度的觀感，33%的亞裔美國人看法正面，41%的人看法中立，23%看法負面。

但多數（52%）的亞裔美國人對中國看法負面，只有20%的人表示看法正面，另有26%沒有看法。

整體而言，亞裔美國人上對他們的母國看法正面。90%的台裔和日裔美國人表示對他們文化和遺產根源持正面觀感。多數韓裔、印裔和菲裔美國人也都對母國看法正面。多數越裔美國人也稱對越南看法正面。

不過，華裔美國人對中國的看法更加複雜。只有41%的人表示對中國的看法正面。

據報導，隨著中國與台灣的緊張關係不斷升級，華裔美國人對台灣的正面看法遠高於對中國的正面觀感尤其明顯。

62%的亞裔美國人表示對台灣看法正面，遠高於對中國的（41%）的正面看法。

調查顯示，華裔美國人對中國和台灣的看法因出生地和移民美國的時間長短而不同。中國移民比美國出生的華裔美國人更可能對中國有正面看法（45%比25%）。

在看待台灣上，中國移民的正面看法比例比美國出生的華裔美國人要低一些，儘管多數都是正面的（60%對70%）。

只有19%的菲裔美國人對中國看法正面，印裔美國人是10%、韓裔美國人有8%，只有2%的台裔美國人對中國看法正面。

亞裔 華裔 移民

上一則

拉斯維加斯114度 多名乘客等待起飛時在機艙熱昏

下一則

看過回不去…他陪進產房嚇到臉發白 搞笑反應網笑翻

延伸閱讀

美禁赴北韓觀光 脫北者：平壤定會大肆宣傳叛逃美軍

美禁赴北韓觀光 脫北者：平壤定會大肆宣傳叛逃美軍
一張照片揭台越秘史 越南最後的王子曾赴台推獨立運動

一張照片揭台越秘史 越南最後的王子曾赴台推獨立運動
愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手
摩根大通研究：美國人銀行存款比2019年大約多一成

摩根大通研究：美國人銀行存款比2019年大約多一成

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
聯合國軍司令部18日稱一位美國公民未經授權越過了分隔兩韓的軍事分界線進入北韓。(美聯社)

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

2023-07-18 10:58

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊員 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊員 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎