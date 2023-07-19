民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天公布的民調顯示，亞裔 美國人大多數對自己的母國持正面看法，唯華裔 除外。

美國之音（VOA）報導，「皮尤研究中心」於2022年7月5日到2023年1月27日間對成年亞裔美國人進行調查，約78%的亞裔對美國看法正面，其中44%的人表示非常正面，對日本看法積極的有68%、對南韓是62%，對台灣則是56%。

在對越南和菲律賓的看法上，37%的亞裔美國人看法正面，約一半的人表示沒有看法，只有10%的人稱看法負面。至於對印度的觀感，33%的亞裔美國人看法正面，41%的人看法中立，23%看法負面。

但多數（52%）的亞裔美國人對中國看法負面，只有20%的人表示看法正面，另有26%沒有看法。

整體而言，亞裔美國人上對他們的母國看法正面。90%的台裔和日裔美國人表示對他們文化和遺產根源持正面觀感。多數韓裔、印裔和菲裔美國人也都對母國看法正面。多數越裔美國人也稱對越南看法正面。

不過，華裔美國人對中國的看法更加複雜。只有41%的人表示對中國的看法正面。

據報導，隨著中國與台灣的緊張關係不斷升級，華裔美國人對台灣的正面看法遠高於對中國的正面觀感尤其明顯。

62%的亞裔美國人表示對台灣看法正面，遠高於對中國的（41%）的正面看法。

調查顯示，華裔美國人對中國和台灣的看法因出生地和移民 美國的時間長短而不同。中國移民比美國出生的華裔美國人更可能對中國有正面看法（45%比25%）。

在看待台灣上，中國移民的正面看法比例比美國出生的華裔美國人要低一些，儘管多數都是正面的（60%對70%）。

只有19%的菲裔美國人對中國看法正面，印裔美國人是10%、韓裔美國人有8%，只有2%的台裔美國人對中國看法正面。