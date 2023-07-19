美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

研究報告顯示，在美中政治氣氛緊張下，越來越多的美國華裔研究人員選擇離開美國。（Getty Images）

研究報告顯示，在美中政治氣氛緊張下，越來越多的美國華裔 研究人員選擇離開美國，轉往中國或香港 等地任職。不久前離開華盛頓智庫的資深華裔學者李成認為，「麥卡錫 主義」正在美國捲土重來。

美國外交政策雜誌（Foreign Policy）日前報導提到上述現象，並指這對華盛頓來說是個壞消息。專家警告，如果這種人才流失趨勢持續下去，長期來說可能對美國的科研工作造成重大打擊。

報導指出，幾十年來，華裔科學家為推動美國科技發展做出了貢獻。但隨著美中政治關係惡化、美國政府針對中國及華裔研究人員的審查增加，導致他們越來越多人離開美國。

報導指出，6月間在「美國國家科學院院刊」（PNAS）發表的研究報告指出，2010到2021年，離開美國的華裔科學家人數有所上升，其中2018至2021年離開的速度尤其快，很多人選擇回到中國。

這項報導提到，上述現象與時任美國總統川普（Donald Trump）推出的 「中國行動計畫」（China Initiative）不無關係，但這為華裔研究人員及與中國的相關合作造成寒蟬效應。

報導引述亞利桑那大學高等教育研究中心的教授李伊（Jenny Lee）對此表示，目前在美國，與中國合作正面臨汙名化。

上述研究報告指出，在對1304名美國華裔研究人員進行調查發現，89%的受訪者希望為美國科技領先地位做貢獻。但卻有72%認為身為研究人員在美國「感到不安全」，有61%因此考慮在美國以外尋求工作機會。

哈佛大學費正清中國研究中心的前主任墨菲（Daniel Murphy）表示，他擔心美國在處理這個問題時，過分關注風險而沒有充分考慮益處。而且，這種情況在美國兩黨都存在。

根據報導，在越來越多華裔研究人員離開美國的同時，中國政府正努力吸引科學家回國。上述報告指出， 2010年離開美國的華裔科學家中，將近一半遷往中國和香港，近幾年來遷往中國的比例不斷上升。

2022年11月，著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣布將從普林斯頓大學辭職，返回中國協助創建深圳醫學科學院，就曾引起關注。今年6月，在美國布魯金斯學會工作17年的學者李成離職，7月1日起轉往香港大學任教，並將領導港大新成立的「中國與世界治理中心」。

南華早報先前報導，李成曾表示，他已經準備好離開華盛頓，因為他覺得華盛頓「越來越陌生」，麥卡錫主義正在美國捲土重來，像他這樣的華裔美國人在美國生活變得「不那麼自在」。

李成提到，越來越多的人要求他澄清，他是在為哪一方說話。 「當我說『我們』時，人們會問，『我們』指的是誰」？

外交政策報導認為，隨著美中關係跌到歷史低點，雙方的鷹派論調和溝通困難似乎成為新常態。雖然拜登政府結束了「中國行動計畫」，但陰影仍然籠罩著美國的華裔科學家。