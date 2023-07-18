我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

美軍逃北韓有前例 他被逮39年成宣傳工具

4年前借給白宮展示的以色列國寶 竟出現在川普海湖莊園

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局得知文物竟「住進」前總統川普位於佛州棕梠灘的海湖莊園。（美聯社）
以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局得知文物竟「住進」前總統川普位於佛州棕梠灘的海湖莊園。（美聯社）

以色列國土報報導，以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局（Israel Antiquities Authority）得知文物竟「住進」美國前總統川普（Donald Trump）的佛州私宅——海湖莊園（Mar-a-Lago）。

2019年，以國文物局時任局長哈桑（Israel Hasson）批准短期出借陶製油燈和燭台等國寶，供美國白宮12月的光明節活動所用。彼時白宮主人正是川普。然而，礙於文物來自約旦河西岸占領區，最終並未派上用場。

事後文物局打算透過專用遞送員取回文物，不料2020年初爆發新冠疫情，未免一般運送造成損壞，這批國寶遂「滯留」美國。

哈桑表示，當時文物局主要捐贈人之一的美籍猶太裔福克斯（Saul Fox）也有參與白宮活動，並被請託妥善照料文物，直至它們安全回家。沒想到這一拖就是4年。

直到最近，以國官員得知這批文物竟然住進川普位於佛州棕櫚灘的海湖莊園。

去年，莊園遭聯邦調查局（FBI）搜索，調查人員在臥室起出一箱箱卸任後不當持有的密件。

目前仍不清楚文物如何落入海湖莊園，抑或川普是否知情。

然而，哈桑向國土報表示，就連以國外交事務部戰略事務長德莫（Ron Dermer）和前駐美大使費德曼（Israel David Friedman）多次聯繫欲取回文物都不了了之。

本月18日，以國官員則表示「誤會一場」，且說文物局「太晚意識到問題」。

川普 白宮 佛州

上一則

競選總部落腳德拉瓦威明頓 拜登：家庭樂觀價值源於家鄉

延伸閱讀

不接受川普稱台搶晶片生意 陳建仁：他的數字根據都錯

不接受川普稱台搶晶片生意 陳建仁：他的數字根據都錯
川普批台搶半導體工作 台經長：台美是夥伴 非對立關係

川普批台搶半導體工作 台經長：台美是夥伴 非對立關係
川普批台灣搶美半導體工作 學者：美國做不出來

川普批台灣搶美半導體工作 學者：美國做不出來
川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
華州一名女童吃下好市多熱狗之後窒息身亡。圖為示意圖，非事發當地好市多。(Getty Images)

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

2023-07-13 13:39

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了