生活成本飆漲 新州居民15年損失近3萬元購買力

由於生活成本不斷上漲,新澤西州居民在過去15年已失去2萬8300元的購買力。圖為新州北布朗士維克一家沃爾瑪超市內,民眾選購商品。(路透)

儘管近期通膨減緩,但新澤西北方聯盟(United Way of Northern New Jersey)最新公布的報告顯示,由於生活成本不斷上漲,新澤西州居民在過去15年已失去2萬8300元的購買力。

根據聯邦勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據,截至2022年5月,新州 最多人從事的職業是零售銷售員,共10萬5000人。勞工統計局的數據顯示,截至去年5月,零售業銷售人員的時薪中位數為15元。

研究作者斯蒂芬妮•胡普斯(Stephanie Hoopes)指出:「我們正在追蹤我們使用的基本預算 ,包括用於租房及家庭食品(非餐廳)、家庭育兒、最低限度交通、智慧型手機方案等的生存預算,這些基本項目上漲的速度超越整體通膨率。」

根據其研究,2007年至2023年,新州生活成本的平均年增率為2.9%,而2007年至2022年期間,零售銷售人員的薪水平均年增2.7%。

胡普斯指出,多年來每一年都落後一點,15年來已經落後2萬8300元。

新州的最低工資標準將在2024年前提高至每小時15元,州長墨菲(Phil Murphy)於2019年簽署調升工資的法案,當時新州最低時薪為8.6元,工資於這幾年分階段調升。

胡普斯表示該法確實對新州的低收入勞工有幫助,但仍低於支撐家庭生存預算所需。

根據麻省理工學院(MIT)估計,新州居民需要有更多收入,舉例來說,一個在博根郡(Bergen County)育有兩個小孩的雙薪家庭,雙親一人每小時各自需賺取30.22元。以相同的標準來看,百賽克郡(Passaic County)的雙親需賺取28元,埃塞克斯郡(Essex County)需賺26.87元,莫里斯郡(Morris County)需賺29.97元,薩賽克士郡(Sussex County)需27.36元。