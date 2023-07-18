世界OnAir／他拍2天掙1萬 攝影師紐約闖蕩甘苦談

龔成攝影作品「戒非時食」。（龔成提供）

談到自己最驕傲的藝術攝影作品，龔成毫不猶豫提及「十戒」。十張照片，以紐約各個角落為背景，有屠宰場、洗衣店、廢棄精神病院等，用靜物油畫風格的打光，展現琳瑯滿目的中式食材和物件，通過佛教的十個戒律為主題，製造了東西方物象和視覺上的雙重衝擊。

這也是龔成從紐約視覺藝術學院完成的碩士畢業作品。如今，龔成已經在紐約成為了一名全職的自由接案攝影師，雖然平日工作多以商業攝影為主，但一有機會還是會抽時間進行藝術創作。

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攝影師龔成。（龔成提供）

從龔成的學曆中，你可能難以捕捉到攝影的痕跡——他從位於上海的東華大學環境藝術設計專業大學畢業，之後來到美國波士頓 的東北大學 獲得項目管理的碩士學位，再到後來才於紐約視覺藝術學院取得攝影藝術碩士學位。而其實在大學期間，龔成就早早地發現了自己對攝影的興趣，不僅有花時間在攝影棚學習商業攝影，後來也因為技術能力強開始接商業活，但家裡對龔成想要把攝影發展為職業一直都持反對的態度，直到他在波士頓讀碩士。

「在讀管理碩士期間，我還是一直在拍照，當時甚至把在波士頓的公寓客廳改造成了攝影棚。家裡也只好妥協了。」

龔成攝影作品「戒殺生」。（龔成提供）

在紐約視覺藝術學院學習期間，龔成系統性地學習了攝影的理論知識、藝術史等，坦言收穫最深的，其實是學會了怎樣「看照片」——「一般人可能會看照片的主題，或者顏色，但是我會從它的周邊看起，從可能最不被注意到的地方看起。」

這樣的藝術涵養，的確也反應在了龔成最讓人印象深刻的作品「十戒」之中，每張照片的每個角落，都有待人去發掘和思考的細節，比如在廢棄精神病院前拍攝的「戒妄語」，桌子前面揉成一團的紙條，背後其實大有故事。

龔成回憶，自己當時找到了一家位於長島 的廢棄精神病院，也在多次踩點之後找到樓內最佳拍攝地點，而在正式拍攝當天，與友人往內搬運設備和道具時，卻意外被路人報警，舉報他一行人擅自侵入，警察火速前來開了罰單。當時人生地不熟的龔成，還乖乖地在一個月後到法院親自現身上庭，殊不知其實這類案件其實不用真的出現，把法官也逗笑了。事件最終以走完法律程序、龔成未被罰錢結束。而這張「戒妄語」，也只好乖乖停留在精神病院跟前拍攝，龔成把當時的罰單揉成一團，擺在前方入鏡。

龔成攝影作品「戒妄語」。（龔成提供）

如今在紐約成為了全職攝影師，龔成的作品集日益豐富，談起最近印象最深刻的一次商業拍攝，還是來自中國的理想汽車來紐約上市的一次約拍。龔成笑說，當時為了準備這次拍攝，「一個月瘦了十斤」。他介紹，別看只有兩天的拍攝，前期的準備工作十分勞累，當時天天開車在曼哈頓找地點，還需要配合最佳光線，在極其有限的時間下完成照片拍攝。「當時就特別投入，吃飯也顧不上。」但後來效果十分滿意，兩天的拍攝換來的是10,000美元的酬勞。

龔成坦言，做自由接案攝影師的確不容易，「有工作的時候沒什麼壓力，沒有工作才會有壓力。」但這些年下來，不但積累了實力，也開拓了人脈，工作和收入漸漸變得穩定。從所愛之事不被家人看好和支持，到在紐約實現經濟自由，龔成強調「堅持」以及「專業」。

「不是有了個相機，就能夠成為一個好的攝影師。我覺得你要真的喜歡，去試一試，去堅持。另外，要成功也是需要很多年的積累。」