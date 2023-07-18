我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬

拼多多旗下電商Temu 在美控告SHEIN違反「反壟斷法」

記者黃國樑／即時報導
SHEIN遭到同樣來自中國的對手、「拼多多」旗下跨境電商平台Temu控告違反「反壟斷法」。(路透)
SHEIN遭到同樣來自中國的對手、「拼多多」旗下跨境電商平台Temu控告違反「反壟斷法」。(路透)

中國「拼多多」旗下的跨境電商平台Temu，上周五向波士頓聯邦法院提起訴訟，聲稱快時尚競爭對手SHEIN違反美國反壟斷法。

Temu在起訴書中稱，Shein「利用市場支配力量強迫服裝廠商與之簽訂獨家協議，阻止他們與Temu合作」。Temu表示，Shein的行為導致價格上漲，消費者選擇減少，「還阻礙了美國超快時尚市場的擴張」。

而Shein發言人周一回應稱，Temu的指控「沒有根據，我們將積極應訴」。

兩家公司之前已在芝加哥法院陷入法律衝突，當時Shein指控Temu「與網紅合作詆毀Shein」。Temu已提交動議申請駁回該訴訟，但法院尚未做出決定，仍在審理中。

而據《ITBEAR科技資訊》報導，Temu的指控主要集中在SHEIN利用其市場主導地位，通過強迫服裝廠商與其簽訂獨家協議來阻止廠商與Temu合作。

Temu進入美國市場的時間還不到一年。起訴書中指出：「作為市場主導的超快時尚零售商，SHEIN清楚廠商需要依賴其銷量和美國市場渠道，因此它可以強迫廠商不與Temu合作。」

Temu還指控SHEIN「破壞了美國超快時尚市場的擴張」。

據資料顯示，SHEIN成立於2008年，起初也是中國公司，在2017年進入美國市場。SHEIN的供應鏈高度依賴中國本土的製造商，並通過國際物流將產品銷往美國、歐洲和亞洲；而Temu是一個去年9月剛上線的跨境電商平台，以「更低價格」為標籤，迅速進入美國市場。

該報導說，類似於拼多多在中國下沉市場的競爭，Temu目前也處於燒錢搶占市場份額的狀態。去年中國券商的分析預測，Temu的年度虧損大約在5到10億美元左右。

拼多多旗下的Temu在美國以低價搶占市場。圖為其商標。(取自Temu官網)
拼多多旗下的Temu在美國以低價搶占市場。圖為其商標。(取自Temu官網)

時尚 拼多多 電商

上一則

搜尋顯示航空公司客服電話竟是詐騙？谷歌：已介入處理

延伸閱讀

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬

美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬
地緣政治影響來美決定？中國留學生現在首選是「這裡」

地緣政治影響來美決定？中國留學生現在首選是「這裡」
美韓核諮商首會 美軍核潛艦42年來首度停靠南韓

美韓核諮商首會 美軍核潛艦42年來首度停靠南韓

熱門新聞

美國航空公司發表聲明說，以較低票價購買機票，卻打定主意沒有要搭乘所有航班，這種「隱藏目的地購票」違反美國航空規定。(美聯社)

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

2023-07-17 11:04
阿拉斯加半島地區發生規模7.4強震，民眾家中錄下驚險一幕。(擷自推特@Sara Sanchez)

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

2023-07-16 11:05
巴菲特的妻子艾絲翠14日現身艾倫公司太陽谷會議。（Getty Images）

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

2023-07-15 15:23
加州27歲女遊民歲克莉絲汀．查韋斯躺在公園草叢深處休息，除草工友一時未察，駕駛曳引車和後拉式除草機輾過，她當場慘死。（取材自推特）

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

2023-07-16 23:02
現年80歲的拜登總統被拍到逗弄女童的行為。（取材自推特影片）

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

2023-07-15 01:55
華州一名女童吃下好市多熱狗之後窒息身亡。圖為示意圖，非事發當地好市多。(Getty Images)

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

2023-07-13 13:39

超人氣

更多 >
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開