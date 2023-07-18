搜尋顯示航空公司客服電話竟是詐騙？谷歌：已介入處理

詐騙集團手段日新月異，日前有乘客因為班機取消，在谷歌(Google)搜尋達美航空公司(Delta Air Lines)客服專線，不料搜尋顯示的電話是詐騙集團所設。美聯社

國家廣播公司(NBC)18日報導，詐騙集團 手段日新月異，日前有乘客因為班機取消，在谷歌 (Google)搜尋達美航空公司(Delta Air Lines)客服專線，不料搜尋顯示的電話是詐騙集團所設。谷歌發言人回應表示，無法容忍誤導行為，已經介入處理問題，並採取防護措施。

住在紐約布魯克林(Brooklyn)的軟體工程師艾弗斯(Shmuli Evers)16日在推特發文寫道，原訂從甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)出發的達美航空班機取消，致電達美航空客服專線等候甚久，於是到谷歌搜尋達美航空其他電話以便重新安排機票，結果卻因此遇上詐騙。

艾弗斯的推文迄今已超過220萬瀏覽人次。他在推文中表示，谷歌搜尋得到達美航空電話為888-571-4869 ，撥通不久電話便斷線，然後接到來自法國的國際電話，「說話的男子有著很重的印度 口音，過度急迫想協助我解決問題」。

他寫道，男子要求透過另一個電話號碼傳送簡訊確認更改航班。由於男子索取的票價為原本機票的五倍，艾弗斯知道遇上詐騙，並未配合。

艾弗斯在推文中寫道，立即前往谷歌搜尋其他航空公司，包括美國航空(American Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)、法國航空(Air France)等，發現搜尋結果的電話號碼都是被人動過手腳的。

谷歌發言人對國家廣播公司發表聲明說，絕不容許誤導行為，谷歌團隊已經更正錯誤，終止涉入事件的惡意帳號，並採取防護措施避免類似事件重演。

達美航空發言人說，公司正在調查這起事件，呼籲消費者最好查尋達美航空的官方網站，確認電話號碼是否正確。

艾弗斯受訪時說，自己差點遭到詐騙，谷歌的回應令人感到挫折，不過這段經歷引起輿論廣泛注意，則讓他感到欣慰。他說：「很高興喚起民眾對提高意識，讓問題獲得解決。」