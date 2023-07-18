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今年首例 47歲女遊客在黃石公園遭北美野牛攻擊重傷

記者顏伶如／即時報導
黃石國家公園的北美野牛一直是許多觀光客。(Getty Images)
黃石國家公園的北美野牛一直是許多觀光客。(Getty Images)

華盛頓郵報18日報導，兩名遊客17日上午黃石國家公園(Yellowstone National Park)看到北美野牛(bisons)，兩人轉身離開時遭到攻擊，一名來自亞利桑納州鳳凰城的47歲婦女胸腔、腹部重傷，被直升機緊急送醫。

報導指出，這是今年北美野牛在黃石公園攻擊遊客的首件通報案例。根據紀錄，黃石公園上一次發生類似案例是在2022年6月28日。

美國國家公園管理局(National Park Service，NPS)在新聞稿中指出，兩名遊客17日上午在洛奇湖小屋(Lake Lodge Cabins)附近行走時看到兩頭北美野牛，轉身離開時其中一頭北美野牛衝向女遊客。

女遊客遭到北美野牛攻擊後，胸腔、腹部被角刺成重傷，被直升機緊急送往愛達荷州東部區域醫學中心(Eastern Idaho Regional Medical Center)搶救。

國家公園管理局表示，遊客遭到攻擊時與北美野牛的距離為何，目前無法確知，全案目前仍在調查中。

國家公園管理局新聞稿中並未說明受傷女遊客目前狀況如何。

國家公園管理局指出，黃石公園裡的野生動物可能具有危險性，民眾應該保持距離以策安全。大型動物如北美野牛、麋鹿、大角羊、駝鹿、土狼應保持至少25碼(23公尺)距離，熊與野狼則要保持至少100碼(91公尺)距離。

根據統計，北美野牛在黃石公園攻擊遊客的案例，超過其他野生動物的攻擊案例；北美野牛是北美地區體積最大的哺乳動物，體重可達一噸，肩膀離地高度六呎，奔跑速度每小時40哩，是人類跑步速度的三倍。黃石公園裡約有2300頭至5500頭北美野牛。

國家公園管理局新聞稿指出，每年7月中旬到8月中旬交配季節期間，北美野牛容易迅速暴怒，遊客在這段期間應該提高警覺，進一步保持安全距離。

黃石公園 醫學 愛達荷州

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