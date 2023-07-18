美半導體產業協會：限制對中銷售晶片 恐反噬國內投資

晶片業者認為，他們在中國的業績正支持在美國的投資，也支應維持技術優勢方面的研究。（路透）

美國半導體產業協會（SIA）周一表示，拜登 政府有意對銷往中國的先進半導體加強管制，可能有損政府在國內晶片 製造領域的龐大投資 。

拜登政府正考慮追加多項限制對中國出售晶片的措施，目的在阻擾中國官方利用人工智慧（AI）來駭攻及開發武器。同時，去年通過晶片法後，拜登政府正準備為新建立的晶片製造補助390億美元。

SIA發布新聞稿說，「容許美國晶片業繼續進入中國市場，對於避免削弱美國此一努力（為國內晶片製造提供補助）的正面效益相當重要。中國是商品化半導體的最大商業市場。」

晶片業者向來主張，政府應該小心評估出口管制的影響，因為在中國的業績支持了在美國的投資，也支應維持技術優勢方面的研究。

輝達（Nvidia）在內多家晶片公司正全力遊說拜登政府不要實施更嚴格的出口管制。輝達財務長已警告，如果禁銷AI晶片，美國晶片業將永遠喪失在中國市場的機會。

SIA認為，這些管制過於廣泛、模棱兩可，有時是單方面的，可能會削弱美國半導體產業的競爭力，擾亂供應鏈，造成重大的市場不確定性，並引發中國持續升級的報復。SIA呼籲拜登政府在實施更多限制之前先與業界協商。

白宮國家安全委員會發言人對此解釋：「我們的行動經過精心設計，重點放在對國家安全有影響的技術，旨在確保美國及盟國的技術不被用來破壞自身國家安全。」

這位發言人強調，自去年通過晶片法以來，「民營企業已宣布未來十年在美國投資近1400億美元，用於半導體生產、供應鏈和研發」。